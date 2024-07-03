Этот поезд вывез из РФ ворованную древесину на сумму более полумиллиарда рублей

Дело о контрабанде дальневосточного леса на 600 млн рублей передано в суд

На Дальнем Востоке завершилось предварительное расследование уголовного дела о контрабанде древесины и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Обвиняемые – предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, являвшаяся финансовым директором коммерческой фирмы.

«По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, участники которой незаконно переместили через границу РФ лесоматериалы общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Фигуранты действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, от имени их подставных руководителей они представили в таможенные органы 2575 деклараций с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемого товара», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Но это еще не все. Следствие установило, что предприниматель нарушал валютное законодательство РФ: более 1,5 млрд рублей за реализованный лес так и не оказались на расчетных счетах уполномоченных банков страны. Уголовное дело по статьям 193 и 226.1 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.

Источник: МВД Медиа