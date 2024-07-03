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Раскрыты подробности о преемнике Volkswagen Passat

Компания Volkswagen 9 июля представит в Китае новый седан Magotan

FAW Volkswagen начал серийное производство совершенно нового седана Magotan, построенного на платформе актуального Passat. Премьера новинки намечена на 9 июня, но все характеристики и дизайн уже раскрыты.

Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan
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Седан получил совершенно новый дизайн, который заметно отличается от Passat. Размеры новинки – 4990×1854×1487 мм при колесной базе 2871 мм. В салоне автомобиля сразу три экрана на передней панели. Информационно-развлекательная система построена на SoC Qualcomm 8155.

Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan

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Среди опций системы активной помощи уровня L2+. Под капотом у Magotan будет два двигателя: базовый 1,5-литровый мощностью 160 л.с. и топовый 2,0-литровый мощностью 220 л.с. Оба будут сочетаться с фирменным 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Интерьер Volkswagen Magotan
Интерьер Volkswagen Magotan

Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:Autohome
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