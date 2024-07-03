Раскрыты подробности о преемнике Volkswagen Passat

Компания Volkswagen 9 июля представит в Китае новый седан Magotan

FAW Volkswagen начал серийное производство совершенно нового седана Magotan, построенного на платформе актуального Passat. Премьера новинки намечена на 9 июня, но все характеристики и дизайн уже раскрыты.

Volkswagen Magotan

Седан получил совершенно новый дизайн, который заметно отличается от Passat. Размеры новинки – 4990×1854×1487 мм при колесной базе 2871 мм. В салоне автомобиля сразу три экрана на передней панели. Информационно-развлекательная система построена на SoC Qualcomm 8155.

Volkswagen Magotan

Среди опций системы активной помощи уровня L2+. Под капотом у Magotan будет два двигателя: базовый 1,5-литровый мощностью 160 л.с. и топовый 2,0-литровый мощностью 220 л.с. Оба будут сочетаться с фирменным 7-ступенчатым роботом.

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Интерьер Volkswagen Magotan

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Источник: Autohome