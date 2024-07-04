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Еще один китайский автобренд появится в России: цена моделей — от 800 тыс. рублей

В РФ могут официально появиться машины бренда NETA китайской компании Hozon Auto

В России могут официально появиться электрокары бренда NETA китайского производителя Hozon Auto, сообщил вице-президент компании Чжоу Цзян. Сейчас эксперты анализируют климатические условия в РФ и совместимость автомобилей.

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Чжоу Цзян пояснил, что в стране может появиться в продаже локализованный модельный ряд бренда. Уже проводится подготовка соответствующих сертификатов, отметил он.

NETA GT
NETA GT

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Среди моделей Neta только электромобили, начиная от бюджетных хэтчбеков и кроссоверов стоимостью от 65 800 юаней (около 800 тысяч рублей), заканчивая спорткаром Neta GT с разгоном 3,7 секунды до 100 км/ч по цене от 188 800 юаней (2,25 млн рублей).

NETA GT
NETA GT

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
04.07.2024
Фото:Wikimedia
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