Можно ли безопасно использовать смартфон в автомобиле? Да, и вот что в этом поможет

«За рулем» назвал самые удобные и надежные автомобильные держатели для смартфона

Трудно представить себе современную машину без двух-трех сенсорных дисплеев во всю панель. Однако многие водители до сих пор предпочитают смартфон даже продвинутому головному устройству. На помощь приходят специальные держатели. Но как установить смартфон на панель, чтобы это не выглядело «колхозно» и при этом не нужно было отвлекаться на подстройку самого держателя?

Российский бренд iBOX готов предложить стильные и надежные держатели для смартфонов, которые органично впишутся в интерьер любого автомобиля и сведут к минимуму отвлечение от дороги во время движения.

Ассортимент компании пополнился линейкой автомобильных держателей с автоматической беспроводной зарядкой TRON. Больше не нужно возиться с проводами во время движения и отвлекаться от дороги – смартфон будет автоматически заряжаться в держателе.

Устройства серии iBOX TRON обладают следующими преимуществами:

Высокоскоростная беспроводная зарядка Quick Charge 3.0 поддерживает все смартфоны мощностью до 15 Вт (10 Вт, 7,5 Вт, 5 Вт)

Зарядка автоматически подстраивается под мощность смартфона, перегрузка исключена

В комплекте не только кабель Type-C, но и адаптер быстрой зарядки Quick Charge 3.0 – у конкурентов он продаётся отдельно

Умные зажимы SMART LOCK автоматически определяют модуль беспроводной зарядки смартфона и надежно фиксируют его напротив зарядки держателя

Смартфон легко устанавливается и снимается боковыми кнопками даже в заглушенном авто – за это отвечает встроенный суперконденсатор (модели TRON i8, TRON i7, TRON i5)

Стандарт Qi позволяет заряжать смартфоны на операционных системах Android и iOS

Несколько вариантов крепления: подставка на двустороннем скотче, прищепка на решетку воздуховода и кронштейн с вакуумной присоской (кронштейн для моделей TRON i7, TRON i5 не входит в комплект)

Стильный лаконичный дизайн в матовых или глянцевых тонах черного – ничего лишнего не торчит, не цепляется и не отвлекает.

iBOX TRON i8

iBOX TRON i8

Флагманская модель iBOX TRON i8 обладает сенсорным управлением и подвижной кареткой для изменения положения смартфона по вертикали, поэтому этот держатель станет оптимальным выбором для профессиональных водителей – таксистов, дальнобойщиков и курьеров.

Помимо креплений на скотче и прищепке, в комплекте кронштейн с шарнирным доводчиком для регулировки угла наклона в 360 градусов. Забыть смартфон в держателе не позволит звуковое напоминание «Забрать телефон».

iBOX TRON i7

iBOX TRON i7

iBOX TRON i7 примечателен тем, что он совместим со смартфонами серии Z-Flip, например, SAMSUNG Galaxy Z Flip. Устройство обладает двумя моторами – для управления зажимами и корректировки положения смартфона, чтобы модули зарядки совпали.

Управление осуществляется механическими кнопками. Крепится скотчем на панель или на решетку воздуховода.

iBOX TRON i5

iBOX TRON i5

iBOX TRON i5 – младшая модель в линейке. Оснащен беспроводной зарядкой и не имеет дополнительных функций предыдущих моделей. Управление осуществляется механическими кнопками.

Крепление скотчем на панель или зажимом на решетку воздуховода обеспечивает устойчивость и надежность держателя.

iBOX TRON M7

iBOX TRON M7

iBOX TRON M7 – самая минималистичная и малозаметная модель держателя. Он принципиально отличается от предыдущей линейки. Смартфон крепится на диск беспроводной зарядки с круговой LED подсветкой, оснащенный магнитным ободом с силой притяжения до 1,2 кг.

На корпус или чехол смартфона клеится металлическое кольцо из комплекта устройства. Смартфон достаточно прислонить к зарядке, и он надежно примагнитится к ней. Для смартфонов с технологией MagSafe клеить металлическое кольцо не нужно – магнит в них уже встроен.

Вывод

Таким образом, автомобильные держатели iBOX представляют собой полноценные сложные устройства, собранные из приятных на ощупь недешевых материалов, и обладающие привлекательной стильной внешностью. Держатели позволят безопасно и удобно использовать смартфон в дороге, не отвлекаясь на лишние телодвижения.

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