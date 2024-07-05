Перечислены модели праворулек, ставших хитами у россиян

Составлен рейтинг любимых праворульных автомобилей россиян

Эксперты «Авито Авто» исследовали данные о предложениях, спросе и ценах на праворульные автомобили с пробегом в России за период с января по июнь 2024 года. Выяснилось, что топ-5 праворульных авто возглавляют автомобили марок Toyota и Honda.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом и правым рулем в России за год практически не изменилось, а средняя цена осталась на уровне 979 000 рублей, как и в 2023 году.

Лидером по количеству предложений стала Toyota с долей 40,6%. На втором месте Honda, которая заняла 17,21% рынка. Третья позиция у Nissan с долей 15,9%, следом за ним идет Mazda с 5,87%, а замыкает пятерку Mitsubishi с 5,2%.

Спрос на праворульные автомобили также возглавила Toyota с долей 41,11%. Nissan занял второе место с долей 17,47%, вдвое уступая лидеру. Третье место у Honda с 15,36%, далее Mitsubishi с 6,62%. На пятом месте Mazda с долей 5,67%.

Самой востребованной моделью за первые месяцы 2024 года стала Toyota Corolla, заняв 3,12% спроса при средней цене 460 000 рублей. На втором месте Toyota Mark II с долей 2,92% и средней ценой 600 000 рублей. Третье место занимает Honda Fit с 2,27% спроса и средней ценой 989 000 рублей. На четвертом месте Honda Stepwgn с долей 2,18% и средней ценой 1 900 000 рублей. Эта модель показала наибольший рост спроса - 14,8% за период с января по июнь 2024 года.

Пятую позицию делят Honda Freed и Mazda Demio, каждая с долей 1,75%, при этом средняя цена Honda Freed составила 1 250 000 рублей.Интересно, что среди праворульных автомобилей встречаются не только японские марки. В этот сегмент попадают и адаптированные для соответствующих рынков европейские автомобили.

Недавно эксперты выяснили, легко ли найти на вторичке авто, которое эксплуатировали в щадящем режиме. Удивительно, но, как правило, это автомобили старше 10 лет.

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Источник: «Российская газета»