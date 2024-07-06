#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это устройство не вписалось в стандарты, и его посчитали нарушившим ПДД
6 июля
Это устройство не вписалось в стандарты, и его посчитали нарушившим ПДД
В Японии женщину оштрафовали за езду по...
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании китайские автомобили
6 июля
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании китайские автомобили
Fit Service: Haval стал самым экономичным в...
Импорт автомобилей в Россию из ЕАЭС рекордно упал: в чем причина?
6 июля
Импорт автомобилей в Россию из ЕАЭС рекордно упал: в чем причина?
Импорт автомобилей в Россию значительно...

Под задним сиденьем этого Лексуса полиция нашла 28 странных свертков (видео)

В Тверской области полицейские изъяли у наркокурьера более 10 кг гашиша

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с автоинспекторами остановили в Калининском районе Тверской области (147-й км трассы М-10 «Россия») внедорожник Lexus LX, которым управлял 27-летний житель Москвы. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«В ходе досмотра транспортного средства с участием кинологов стражи правопорядка обнаружили под задним сиденьем и в багажнике специально оборудованные тайники. Из них полицейские изъяли три мешка, в которых хранилось 28 полимерных свертков с неизвестным растительным веществом, спрессованным в прямоугольные брикеты, общим весом более 60 кг», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Четыре упаковки отправили на исследование – оно установило, что содержимым является гашиш массой более 10,7 кг. Судя по всему, подозреваемый вез в Лексусе крупную партию наркотика для распространения в регионах РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу. Содержимое остальных пакетов исследуют в рамках расследования, добавляет источник.


Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
06.07.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0