Под задним сиденьем этого Лексуса полиция нашла 28 странных свертков (видео)

В Тверской области полицейские изъяли у наркокурьера более 10 кг гашиша

Отрабатывая оперативную информацию, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с автоинспекторами остановили в Калининском районе Тверской области (147-й км трассы М-10 «Россия») внедорожник Lexus LX, которым управлял 27-летний житель Москвы. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков.

«В ходе досмотра транспортного средства с участием кинологов стражи правопорядка обнаружили под задним сиденьем и в багажнике специально оборудованные тайники. Из них полицейские изъяли три мешка, в которых хранилось 28 полимерных свертков с неизвестным растительным веществом, спрессованным в прямоугольные брикеты, общим весом более 60 кг», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Четыре упаковки отправили на исследование – оно установило, что содержимым является гашиш массой более 10,7 кг. Судя по всему, подозреваемый вез в Лексусе крупную партию наркотика для распространения в регионах РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу. Содержимое остальных пакетов исследуют в рамках расследования, добавляет источник.

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Источник: МВД Медиа