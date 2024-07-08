И конь педальный: уничтожены сотни тысяч товаров с логотипом Ferrari
Итальянская марка Ferrari отчиталась о работе своей программы по борьбе с контрафактом, опубликовав количество уничтоженных за 2023 год товаров, на которые нелигитимно нанесен товарный знак легендарного бренда. Ferrari – один из наиболее часто подделываемых брендов, поэтому существование такой программы само по себе закономерно. Поражают ли масштабы работ? Давайте посмотрим.
Количество фейковых товаров под брендом Ferrari, уничтоженных в 2023 году:
- 3 автомобиля
- 800 самокатов
- 872 масштабных модели авто
- 1092 мяча
- 11 500 эмблем
- 13 415 брючных ремней
- 17 231 сумка
- 17 438 пар обуви
- 30 161 флакон парфюмерии
- 57 503 бумажника
- 60 903 наручных часов
- 91 229 солнцезащитных очков
- 100 351 единица одежды
Одним из последних был обнаружен очень любопытный экземпляр – холодильник с фальшивым логотипом Ferrari... Добровольцев, участвующих в программе по борьбе с контрафактом, компания награждает официальной благодарностью и фирменным гаджетом Ferrari, отмечает источник. Говорят, развернутая маркой кампания имеет большой успех – отчеты поступают ежедневно... Но, при всем уважении к этим конским объемам, нет ли у вас ощущения, что даже они – капля в море?
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Источник: Motor1