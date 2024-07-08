И конь педальный: уничтожены сотни тысяч товаров с логотипом Ferrari

В 2023 году компания Ferrari уничтожила более 400 тысяч контрафактных товаров

Итальянская марка Ferrari отчиталась о работе своей программы по борьбе с контрафактом, опубликовав количество уничтоженных за 2023 год товаров, на которые нелигитимно нанесен товарный знак легендарного бренда. Ferrari – один из наиболее часто подделываемых брендов, поэтому существование такой программы само по себе закономерно. Поражают ли масштабы работ? Давайте посмотрим.

Количество фейковых товаров под брендом Ferrari, уничтоженных в 2023 году:

3 автомобиля

800 самокатов

872 масштабных модели авто

1092 мяча

11 500 эмблем

13 415 брючных ремней

17 231 сумка

17 438 пар обуви

30 161 флакон парфюмерии

57 503 бумажника

60 903 наручных часов

91 229 солнцезащитных очков

100 351 единица одежды

Одним из последних был обнаружен очень любопытный экземпляр – холодильник с фальшивым логотипом Ferrari... Добровольцев, участвующих в программе по борьбе с контрафактом, компания награждает официальной благодарностью и фирменным гаджетом Ferrari, отмечает источник. Говорят, развернутая маркой кампания имеет большой успех – отчеты поступают ежедневно... Но, при всем уважении к этим конским объемам, нет ли у вас ощущения, что даже они – капля в море?

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Источник: Motor1