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И конь педальный: уничтожены сотни тысяч товаров с логотипом Ferrari

В 2023 году компания Ferrari уничтожила более 400 тысяч контрафактных товаров

Итальянская марка Ferrari отчиталась о работе своей программы по борьбе с контрафактом, опубликовав количество уничтоженных за 2023 год товаров, на которые нелигитимно нанесен товарный знак легендарного бренда. Ferrari – один из наиболее часто подделываемых брендов, поэтому существование такой программы само по себе закономерно. Поражают ли масштабы работ? Давайте посмотрим.

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Количество фейковых товаров под брендом Ferrari, уничтоженных в 2023 году:

  • 3 автомобиля
  • 800 самокатов
  • 872 масштабных модели авто
  • 1092 мяча
  • 11 500 эмблем
  • 13 415 брючных ремней
  • 17 231 сумка
  • 17 438 пар обуви
  • 30 161 флакон парфюмерии
  • 57 503 бумажника
  • 60 903 наручных часов
  • 91 229 солнцезащитных очков
  • 100 351 единица одежды

Одним из последних был обнаружен очень любопытный экземпляр – холодильник с фальшивым логотипом Ferrari... Добровольцев, участвующих в программе по борьбе с контрафактом, компания награждает официальной благодарностью и фирменным гаджетом Ferrari, отмечает источник. Говорят, развернутая маркой кампания имеет большой успех – отчеты поступают ежедневно... Но, при всем уважении к этим конским объемам, нет ли у вас ощущения, что даже они – капля в море?

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Источник: Motor1

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Иннокентий Кишкурно
08.07.2024
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