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Мост с просадкой до 40 см – появилась новая переправа через Волгу

700-метровый мост через Волгу возле Твери на М-11 прошел приемочные испытания

Сегодня состоялись приемочные испытания самого масштабного сооружения на последнем участке магистрали М-11«Нева» – моста через Волгу в составе обхода Твери. Он успешно прошел проверку на безопасность и несущую способность. До ввода участка в эксплуатацию остаются считанные дни.

Вид на мост через Волгу возле Твери на М-11
Вид на мост через Волгу возле Твери на М-11

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В рамках финальной проверки специалисты «сравнивали параметры напряженно-деформированного состояния с расчетными значениями». Необходимую нагрузку на пролеты создавали 12 самосвалов массой до 25 т каждый. Данные снимали как в статике, когда грузовики были расставлены на мосту в заданных точках, так и в динамике. Во втором случае автомобили проезжают по мосту на разных скоростях, равномерно и с торможениями, а также с прыжком через небольшой порог.

Сравнение параметров напряженно-деформированного состояния с расчетными значениями
Сравнение параметров напряженно-деформированного состояния с расчетными значениями

Как рассказали строители, для 150-метрового пролета допускается просадка под нагрузкой до 40 см. После ее снятия он должен вернуться в исходное положение. Указанное количество самосвалов обеспечивает нагрузку на несущие конструкции до 80% от максимальной расчетной.

Так мост через Волгу возле Твери на М-11 выглядит снизу
Так мост через Волгу возле Твери на М-11 выглядит снизу

Мост через Волгу около Твери имеет четыре полосы движения. Его длина составляет 738 м, ширина – 24 м. Пролеты возвышаются над водой на 17 м, что гарантирует свободный проход в период навигации всех типов судов, включая круизные лайнеры. Межремонтный интервал моста – 35 лет, срок службы – более 100 лет.

Строительная площадка моста
Строительная площадка моста

С открытием обхода Твери автомобилисты получат бессветофорный проезд от Санкт-Петербурга до Казани через трассы М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Общая протяженность маршрута – более 1500 км.

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Официально дата запуска в эксплуатацию последней очереди обхода Твери не названа. Однако в начале июня в рамках ПМЭФ председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко заявил, что трасса будет достроена к 17 июля 2024 года. Первая половина объездной трассы Твери в составе М-11 была открыта в декабре 2023 года.

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Милешкин Кирилл
Фото:Милешкин Кирилл
05.07.2024
Фото:Милешкин Кирилл
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