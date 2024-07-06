Как кроссовер из Китая проявит себя в ралли? Увидим совсем скоро

JAECOO примет участие в ежегодном Международном ралли «Шелковый путь» 2024

Бренд JAECOO объявил о том, что флагманский кроссовер JAECOO J8 примет участие в Международном ралли «Шелковый путь», которое пройдет с 5 по 15 июля 2024 года на территории России и Монголии.

В рамках ралли-рейда бренд выступает в качестве партнера команды SnagRacing под руководством Сергея Карякина – мастера спорта международного класса, победителя и призера сложнейшего в мире ралли-марафона Dakar в двух категориях.

Российский автогонщик Сергей Карякин и кроссовер JAECOO J8

Флагманский кроссовер JAECOO J8 будет сопровождать экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка, который выступит в классе Т3, предназначенном для легких прототипов с ограниченными модификациями.

Также JAECOO J8 примет непосредственное участие в категории «Шелкового пути» Гранд тур «Тайны Алтая» под управлением пилотов из команды SnagRacing Василия Глухова и Станислава Кудинова. Гранд тур – это соревнования для серийных автомобилей, маршрут которых проходит по следам Великого шелкового пути, где важно проявить навыки стратегического планирования, соблюдать технику безопасности и ПДД.

Российский автогонщик Сергей Карякин и кроссовер JAECOO J8

Ралли «Шелковый путь» в полной мере соответствует идентичности и философии бренда JAECOO, чьи автомобили не боятся испытаний и готовы предложить уникальный опыт для любителей приключений даже в самых неблагоприятных условиях.

«Стать частью такого крупного события, как "Шелковый путь", – это не только большая честь для нас, но и замечательная возможность на деле продемонстрировать надежность и выносливость нашей флагманской модели JAECOO J8. Этот автомобиль, воплощающий в себе наши лучшие технологии, отличается бойцовским характером и всегда готов к покорению новых вершин», – поясняет директор брендов OMODA & JAECOO Владимир Стоякин.

Помимо исключительного комфорта, кроссовер JAECOO J8 демонстрирует выдающиеся внедорожные возможности благодаря инновационной системе полного привода Torque Vectoring. Модель комплектуется экономичным двухлитровым турбированным мотором мощностью 249 л. с., который идет в паре с роботизированной коробкой передач DCT7. Это позволяет автомобилю уверенно преодолевать любые препятствия.

Это не первое сотрудничество титулованного спортсмена с брендом JAECOO. В апреле в рамках презентации флагманской модели Сергей Карякин и JAECOO J8 успешно справились с суровым испытанием, по результатам которого пилоту удалось раскрыть весь потенциал автомобиля, добравшись по сложному маршруту от поляны Азау у подножья Эльбруса до урочища Джилы-Су. Предлагаем своими глазами увидеть впечатляющий заезд.

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Источник: Пресс-служба OMODA | JAECOO