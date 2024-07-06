Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет – настоящий японский внедорожник за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по выбору Subaru Forester на вторичке

На рынке не так много хороших внедорожников, на которых не страшно съехать с асфальта. Если хочется новую машину, есть Lada Niva, однако на вторичке тоже имеются вполне приспособленные для сложных дорожных условий варианты.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел обзор и анализ российского рынка и подобрал несколько отличных вариантов. Один из них – Subaru Forester.

Subaru Forester

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– При любой коробке передач – постоянный полный привод. Но только на европейской версии с МКП – с механическим межосевым дифференциалом и понижающей передачей. В версиях с вариатором момент на задок передает муфта, управляемая электроникой.

Паркетный вариант тоже небезнадежен, ибо вариатор Lineartronic с тянущей цепью довольно живуч. Но его возможности всё-таки ограничены, а в ремонте он запредельно дорог.

За 1,5 млн рублей – машины 12–13 лет с пробегами от 150 тысяч км. МКП на нашем рынке полагалась только в паре с мотором 2.0 (150 л. с.) – со склонностью к масляному голоданию и перегреву четвертого цилиндра (хотя у 2.5 эти процессы выражены даже ярче). Если отслеживать уровни масла и антифриза, то до 250 тысяч км всё будет хорошо.

Оснащением Forester не разочарует – салон выглядит не особо современно, но различной электроникой богат. Коррозионная стойкость на достойном уровне. А вот запчасти для Subaru были дороги и в досанкционные времена.

Интерьер Subaru Forester

Какие еще проходимые внедорожники можно рассмотреть к покупке не вторичном рынке, рассказано в нашем материале.