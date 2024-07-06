Полный привод, высокий клиренс, не ржавеет – настоящий японский внедорожник за 1,5 млн
На рынке не так много хороших внедорожников, на которых не страшно съехать с асфальта. Если хочется новую машину, есть Lada Niva, однако на вторичке тоже имеются вполне приспособленные для сложных дорожных условий варианты.
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев провел обзор и анализ российского рынка и подобрал несколько отличных вариантов. Один из них – Subaru Forester.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– При любой коробке передач – постоянный полный привод. Но только на европейской версии с МКП – с механическим межосевым дифференциалом и понижающей передачей. В версиях с вариатором момент на задок передает муфта, управляемая электроникой.
Паркетный вариант тоже небезнадежен, ибо вариатор Lineartronic с тянущей цепью довольно живуч. Но его возможности всё-таки ограничены, а в ремонте он запредельно дорог.
За 1,5 млн рублей – машины 12–13 лет с пробегами от 150 тысяч км. МКП на нашем рынке полагалась только в паре с мотором 2.0 (150 л. с.) – со склонностью к масляному голоданию и перегреву четвертого цилиндра (хотя у 2.5 эти процессы выражены даже ярче). Если отслеживать уровни масла и антифриза, то до 250 тысяч км всё будет хорошо.
Оснащением Forester не разочарует – салон выглядит не особо современно, но различной электроникой богат. Коррозионная стойкость на достойном уровне. А вот запчасти для Subaru были дороги и в досанкционные времена.
Какие еще проходимые внедорожники можно рассмотреть к покупке не вторичном рынке, рассказано в нашем материале.
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Отзывы о Subaru Forester ()
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.