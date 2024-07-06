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В России стартовали продажи Belgee X70: сколько стоит «близнец» Geely Atlas Pro?

Belgee X70 вышел на российский рынок по цене от 2,6 млн рублей

Российский авторынок встречает нового игрока – белорусский кроссовер Belgee X70. Новинка, по сути, являющаяся полной копией Geely Atlas Pro, уже доступна для заказа по цене от 2,6 миллиона рублей.

Belgee X70
Belgee X70

Belgee X70 – это результат сотрудничества белорусского завода «БелДжи» и китайского автогиганта Geely. Автомобиль построен на той же платформе, что и Geely Atlas Pro, и практически не отличается от него внешне. Дизайн кроссовера современный и динамичный, с характерной для Geely решеткой радиатора и выразительной оптикой.

Интерьер Belgee X70
Интерьер Belgee X70
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Базовая версия Belgee X70 оснащена 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки безопасности, имеются климат-контроль, зимний пакет, легкосплавные диски.

Полноприводная версия Belgee X70 комплектуется более мощным вариантом 1,5-литрового турбомотора (177 л. с.) и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией. В комплектацию добавлены шторки безопасности, электропривод водительского сидения, камеры кругового обзора и другое.

Источник: Общественная служба новостей

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Лежнин Роман
Фото:Belgee
Количество просмотров 1693
06.07.2024
Фото:Belgee
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