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Полноприводная версия этого российского бестселлера подешевела на 260 тыс. руб.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max 4WD подешевел в РФ на ₽260 тыс. за год продаж

Продажи полноприводной версии кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max стартовали в России год назад – летом 2023-го. С момента дебюта цена машины снизилась на 260 тыс. руб.

Так, ранее самая простая комплектация Elite стоила 3 199 900 руб., а Ultimate – 3 399 900 руб., а сейчас цена первой начинается от 2 940 000 руб., а второй – от 3 270 000 руб. (минус 130 тыс. руб.).

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Ранее не представленная комплектация Prestige стоит от 3 120 000 руб.

Полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max комплектуется новым 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. (275 Н·м).

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max
Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 1
07.07.2024
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo 7 Pro

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