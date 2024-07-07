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Audi Q6L e-tron: дальнобойный электрокроссовер с передовой OLED-оптикой

Audi опубликовала официальные изображения новой модели Audi Q6L e-tron

Audi представила официальные изображения новой модели Audi Q6L e-tron, подтвердив ее запуск в Китае в первой половине 2025 года. Автомобиль будет производиться на заводе Audi FAW New Energy в Чанчуне. Q6L e-tron — первая китайская модель Audi, построенная на электрической платформе PPE.

Audi Q6L e-tron отличается внушительными размерами: длина составляет 4884 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1687 мм. Колесная база увеличена на 105 мм по сравнению с зарубежной версией, достигая 2995 мм. Это обеспечивает просторный салон и максимальный комфорт для пассажиров.

Audi Q6L e-tron
Audi Q6L e-tron
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Audi Q6L e-tron получил улучшенные OLED-фары, отличающиеся невероятной яркостью и широким спектром функций. Количество светодиодов на OLED-панель увеличилось с 6 до 60, что обеспечивает более четкое и яркое освещение. Кроме того, фары получили 12 уровней регулировки яркости, чтобы снизить зрительное утомление водителя.

Цифровые задние фонари OLED второго поколения, установленные в Audi Q6L e-tron, способны «общаться» с другими участниками дорожного движения, отображая определенные значки, такие как экстренная помощь и предупреждение о приближении.

Audi Q6L e-tron
Audi Q6L e-tron

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Audi Q6 e-tron использует новый 14,5-дюймовый изогнутый мультимедийный OLED-экран, 11,9-дюймовую панель приборов и 10,9-дюймовый пассажирский экран. Она получила большую площадь кожаной обивки и отделку под дерево. В автомобиле также предусмотрено окружающее освещение. Салон отделан кожей и натуральным деревом. В автомобиле также предусмотрено окружающее освещение, создающее приятную атмосферу.

Audi Q6L e-tron оснащен аккумулятором емкостью 107 кВт·ч, обеспечивающим запас хода на чистой электрической энергии 700 км по циклу CLTC. Это делает его одним из самых дальнобойных электрических купе-кроссоверов бренда. Кроме того, Audi Q6L e-tron поддерживает технологию зарядки при напряжении 800 В, что позволяет быстро восстановить заряд аккумулятора.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Audi
Количество просмотров 2
07.07.2024
Фото:Audi
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