Volkswagen официально пришел в Россию с совместным брендом

Jetta официально выходит на российский рынок с двумя кроссоверами и седаном

Бренд, являющийся совместным проектом китайского гиганта FAW и немецкого концерна Volkswagen, официально объявил о начале продаж в России.

Jetta – не совсем новичок для российских автолюбителей. До недавнего времени автомобили этой марки попадали в страну благодаря параллельному импорту. Теперь же бренд решил обосноваться на рынке официально, запустив собственный сайт и представив российским покупателям три модели.

Jetta VA3

Jetta VA3 – компактный седан, близкий по конструкции к полюбившемуся россиянам Volkswagen Polo. Длина автомобиля составляет 4501 мм, колесная база – 2604 мм. Под капотом у VA3 установлен надежный атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с гидрокомпенсаторами. Стоимость автомобиля стартует от 1,93 млн рублей.

Кроссовер VS5 построен на проверенной временем модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая также легла в основу таких популярных моделей, как Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. VS5 оснащен турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 2,95 до 3,15 млн рублей.

Кроссовер VS7, также построенный на платформе MQB, предлагает больше пространства и комфорта. Как и младшая модель, VS7 оснащен турбомотором 1.4 TSI (150 л. с.) и автоматической трансмиссией Aisin. Стоимость VS7 начинается от 3,22 млн рублей.

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Источник: Российская газета