#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько километров проедет автомобиль после появления индикатора низкого уровня топлива?
7 июля
Сколько километров проедет автомобиль после появления индикатора низкого уровня топлива?
После включения лампы низкого уровня горючего в...
Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда
7 июля
Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда
Ferrari запустила компанию по уничтожению...
Mercedes-AMG G63
7 июля
Самый мощный Гелендваген привезли в Россию по цене трех Лэнд Крузеров
Московский дилер привез в Россию Mercedes-AMG...

Volkswagen официально пришел в Россию с совместным брендом

Jetta официально выходит на российский рынок с двумя кроссоверами и седаном

Бренд, являющийся совместным проектом китайского гиганта FAW и немецкого концерна Volkswagen, официально объявил о начале продаж в России.

Jetta – не совсем новичок для российских автолюбителей. До недавнего времени автомобили этой марки попадали в страну благодаря параллельному импорту. Теперь же бренд решил обосноваться на рынке официально, запустив собственный сайт и представив российским покупателям три модели.

Jetta VA3
Jetta VA3
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Jetta VA3 – компактный седан, близкий по конструкции к полюбившемуся россиянам Volkswagen Polo. Длина автомобиля составляет 4501 мм, колесная база – 2604 мм. Под капотом у VA3 установлен надежный атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с гидрокомпенсаторами. Стоимость автомобиля стартует от 1,93 млн рублей.

Кроссовер VS5 построен на проверенной временем модульной платформе MQB концерна Volkswagen, которая также легла в основу таких популярных моделей, как Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. VS5 оснащен турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 2,95 до 3,15 млн рублей.

Кроссовер VS7, также построенный на платформе MQB, предлагает больше пространства и комфорта. Как и младшая модель, VS7 оснащен турбомотором 1.4 TSI (150 л. с.) и автоматической трансмиссией Aisin. Стоимость VS7 начинается от 3,22 млн рублей.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Jetta
Количество просмотров 1
07.07.2024
Фото:Jetta
Поделиться:
Оцените материал:
0