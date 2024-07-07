Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда

Ferrari запустила компанию по уничтожению фальсификата с своим логотипом

Ferrari – это не просто автомобильный бренд, это символ роскоши, скорости и итальянской страсти к инженерному искусству. Однако, как и многие другие престижные марки, Ferrari сталкивается с серьезной проблемой – подделки. Владельцы Ferrari нередко модифицируют свои автомобили, что уже вызывает у компании определенные проблемы. Но еще большую головную боль вызывает появление поддельных машин под их знаменитым логотипом.

Недавно опубликованные данные из штаб-квартиры Ferrari в Маранелло показывают, насколько масштабными являются усилия компании по устранению неавторизованных продуктов. Прошлый год стал показательным: три поддельных автомобиля были уничтожены в рамках широкой кампании против фальсификата. Но это лишь вершина айсберга.

В 2022 году Ferrari уничтожила ошеломляющее количество товаров с их шильдиком. В число других товаров, подлежащих уничтожению, вошли более 30 000 бутылок парфюма, свыше 17 000 сумок, 17 000 пар обуви и более 13 000 ремней. Среди прочих предметов – почти 1 100 мячей и около 900 масштабных моделей автомобилей. Были уничтожены не менее 800 поддельных скутеров. Даже холодильник оказался среди последних обнаруженных подделок с логотипом Ferrari.

Чтобы поддержать Ferrari в борьбе с подделками и получить за это небольшое вознаграждение, компания запустила проект по вознаграждению за информацию о подделках. За помощь в выявлении фальсификатов можно получить официальное благодарственное письмо и сувенир от Ferrari. Эта кампания уже имеет большой успех, так как ежедневно поступают новые сообщения о подделках.

Несколько лет назад Ferrari разрешила создание семи реплик автомобилей для фильма о невероятной жизни Энцо Феррари. Несмотря на то, что автомобили, имитирующие гоночные машины 1957 года, были тщательно построены при участии компании, это исключение лишь подтверждает правило. При этом после съемок фильма все реплики были уничтожены под контролем бренда. Ferrari строго контролирует использование своего бренда и не допускает несанкционированного производства.

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Источник: SpeedMe