В спорткаре этого бренда обнаружен дефект — он грозит потерей контроля над машиной

В США отзовут более 30 тыс. Ford Mustang из-за дефекта в рулевом управлении

Руководство автопроизводителя Ford анонсировало отзыв 30,7 тыс. спорткаров Mustang в США. В автомобилях обнаружен дефект, связанный с рулевым управлением.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с 2022 по 2023 годы. Из-за неправильной калибровки одного из датчиков в системе управления руль этих автомобилей может самопроизвольно поворачиваться из стороны в сторону. Из-за такого непреднамеренного поворота руля водитель может потерять контроль над управлением транспортного средства.

При этом сообщается, что на текущий момент нет достоверных доказательств, что из-за этого отклонения были зафиксированы реальные аварии. В Ford сообщили, что дефект будет исправлен благодаря обновлению программного обеспечения автомобиля. Для автовладельцев это будет бесплатно – все затраты возьмет на себя автопроизводитель.

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Источник: foxbusiness.com