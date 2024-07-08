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В спорткаре этого бренда обнаружен дефект — он грозит потерей контроля над машиной

В США отзовут более 30 тыс. Ford Mustang из-за дефекта в рулевом управлении

Руководство автопроизводителя Ford анонсировало отзыв 30,7 тыс. спорткаров Mustang в США. В автомобилях обнаружен дефект, связанный с рулевым управлением.

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Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с 2022 по 2023 годы. Из-за неправильной калибровки одного из датчиков в системе управления руль этих автомобилей может самопроизвольно поворачиваться из стороны в сторону. Из-за такого непреднамеренного поворота руля водитель может потерять контроль над управлением транспортного средства.

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При этом сообщается, что на текущий момент нет достоверных доказательств, что из-за этого отклонения были зафиксированы реальные аварии. В Ford сообщили, что дефект будет исправлен благодаря обновлению программного обеспечения автомобиля. Для автовладельцев это будет бесплатно – все затраты возьмет на себя автопроизводитель.

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Источник: foxbusiness.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / master1305
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:freepik / master1305
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