Еще один проверенный «кореец» вернулся в Россию: цена известна
Для тех, кто предпочитает проверенные кроссоверы привычных брендов вместо китайских автомобилей, доступен новый Hyundai Tucson.
Ранее он производился на заводе «Автотор» в Калининграде, но теперь его завозят в Россию по серым схемам.
На одном из сайтов объявлений его можно найти по цене от 3 080 000 рублей. За эту цену полноприводный Tucson 2023 года предлагает частный продавец из Казани.
Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым автоматом. В комплектацию входят датчики давления в шинах, тканевые сиденья, круиз-контроль, аналоговая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камера заднего вида с парктроником, датчики света и дождя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль и многое другое.
В Саратове аналогичный Tucson стоит 3 100 000 рублей, а в Чебоксарах версия Travel с 18-дюймовыми дисками, беспроводной зарядкой, кожаным салоном и светодиодной оптикой обойдется в 3 250 000 рублей.
Новые Tucson также можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России.
Между тем, в России резко снизился спрос на электромобили. С чем это связано, можете узнать из нашей публикации.
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Источник: «Автоновости дня»