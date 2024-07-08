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Еще один проверенный «кореец» вернулся в Россию: цена известна

В России появился Hyundai Tucson 2023 по цене от 3,1 млн рублей

Для тех, кто предпочитает проверенные кроссоверы привычных брендов вместо китайских автомобилей, доступен новый Hyundai Tucson.

Ранее он производился на заводе «Автотор» в Калининграде, но теперь его завозят в Россию по серым схемам.

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На одном из сайтов объявлений его можно найти по цене от 3 080 000 рублей. За эту цену полноприводный Tucson 2023 года предлагает частный продавец из Казани.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым автоматом. В комплектацию входят датчики давления в шинах, тканевые сиденья, круиз-контроль, аналоговая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камера заднего вида с парктроником, датчики света и дождя, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, двухзонный климат-контроль и многое другое.

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В Саратове аналогичный Tucson стоит 3 100 000 рублей, а в Чебоксарах версия Travel с 18-дюймовыми дисками, беспроводной зарядкой, кожаным салоном и светодиодной оптикой обойдется в 3 250 000 рублей.

Новые Tucson также можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах России.

Между тем, в России резко снизился спрос на электромобили. С чем это связано, можете узнать из нашей публикации.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Hyundai
08.07.2024
Фото:Hyundai
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