Компактные и недорогие Li Auto готовятся к выходу на мировой рынок

Продажи самого дешёвого Li Auto L6 начнутся за пределами Китая в 2025 году

Автомобили Li Auto готовятся к выходу на международный рынок: в 2025 году компания начнет официальные продажи своих автомобилей за пределами Китая.

В июне поставки автомобилей Li Auto в Китае выросли на 47%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 47 774 единиц.

Особую популярность быстро завоевал среднеразмерный кроссовер Li Auto L6, который появился на рынке в апреле. Этот 5-местный EREV (электрический автомобиль с увеличенным запасом хода) предлагается по цене от 249 800 юаней (примерно 3 млн рублей). Учитывая, что это автомобиль премиального качества, он гораздо дешевле аналогов.

Несмотря на то, что L6 является самым компактным в линейке Li Auto, его размеры весьма внушительны: длина – 4925 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1735 мм, а колесная база составляет 2920 мм.

Автомобиль оснащен отдельными дневными ходовыми огнями и выдвижными дверными ручками. Задние фонари объединены в единую линию, а укороченные передние и задние свесы придают ему спортивности.

В салоне установлены удобные сиденья с вентиляцией, подогревом и функцией массажа.

Кроссовер оснащен литий-железо-фосфатными аккумуляторами, обеспечивающими запас хода в 1390 километров по циклу CLTC и 212 километров в режиме EV.

Li Auto активно расширяет своё присутствие на международном рынке. Первый зарубежный центр послепродажного обслуживания открылся в Казахстане в конце июня, в будущем компания планирует открыть такие центры в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: СarNewsChina