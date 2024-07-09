Возрожденное спорткупе – идеальный баланс динамики и топливной экономичности

Honda анонсировала премьеру новой модели Prelude для европейского рынка

Японский производитель Honda официально анонсировал возрождение модели Prelude, уже в ближайшие два года продажи автомобиля стартуют на глобальном рынке.

О планах по выпуску Prelude представители компании рассказали в ходе мероприятия в честь 25-летнего юбилея по выпуску первого гибридного автомобиля марки. Отмечается, что новый Prelude пойдет в серию, сохранив при этом некоторые дизайнерские решения своего предшественника.

Honda Prelude

Новый Prelude получит гибридную силовую установку, на текущий момент нет подробной информации об остальных технических характеристиках. Ожидается, что мощность автомобиля составит не менее 184 л.с., по аналогии с гибридной версией Civic e:HEV. Не исключено, что при создании Prelude будет использована гибридная система мощностью 204 л.с. от модели Accord.

Honda Prelude

По словам главного инженера проекта Томоюки Ямагами, новый Prelude призван стать воплощением ценностей оригинальной модели, с акцентом на функционал и комфортное вождение, «благодаря идеальному балансу динамики вождения и топливной экономичности». Новинка будет базироваться на платформе Civic, благодаря этому затраты на производство будут оптимизированы. При этом отмечается, что модель не рассчитана на массовые продажи.

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Источник: carsales.com.au