Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen

ТАСС: Арбитражный суд постановил взыскать с Volkswagen 16,9 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение частично удовлетворить иск Горьковского автомобильного завода к концерну Volkswagen. В постановлении суда содержится требование взыскать с немецкого автопроизводителя 16 млрд 908 млн рублей. Также стало известно, по каким именно пунктам ГАЗ требовал возместить убытки.

20,7 млрд рублей из общей суммы исковых требований – о взыскании «упущенной выгоды в размере, не полученной в результате невозможности произвести автомобили с двигателями и реализовать их своим дистрибьюторам»;

5,2 млрд рублей – компенсация «реального ущерба в виде расходов автозавода «ГАЗ» на возмещение своему дистрибьютору убытков, причиненных неисполнением обязательств по поставке автомобилей с двигателями ответчика».

~ 2,5 млрд рублей – ущерб в виде «инвестиций автозавода в организацию производства автомобилей на базе двигателей ответчика, которые не могут окупиться из-за неправомерного прекращения поставок».

В 2023 году ГАЗ предъявил Volkswagen несколько исков: на 15,6 млрд рублей в середине марта, на 28,4 млрд рублей в начале апреля и еще на 15,6 млрд рублей – в начале мая. В них ГАЗ требует возместить ущерб, который, как считают на предприятии, был причинен заводу из-за расторжения соглашения с VW о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде, а также требует компенсировать упущенную выгоду.

Раньше завод собирал Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Jetta и Polo; в последнее время – Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia

Соглашение о контрактной сборке Volkswagen и Группа ГАЗ подписали в 2011 году. Мощности завода Volkswagen Group Rus позволяли выпускать 125 тысяч машин в год. В феврале 2021 года предприятие отметило производство 400-тысячного автомобиля по методу полного цикла. 3 марта 2022 года Volkswagen Group Rus закрыл завод до дальнейшего уведомления, переведя персонал в режим простоя.

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Источник: ТАСС, Интерфакс