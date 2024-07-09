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За ростом цен на АЗС будут следить ФАС и Минэнерго — распоряжение правительства

Новак поручил Минэнерго и ФАС контролировать цены на бензин на АЗС

В России необходимо отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста цен выше инфляции. Такое поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дал вице-премьер Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

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Стороны обсудили ситуацию на топливном рынке с учетом сезона летнего спроса на бензин, а также посевной и уборочной кампаний в различных регионах России.

«По информации Минэнерго, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом», – говорится в сообщении.

Также Новак поручил контролировать своевременные поставки топлива в регионы по железной дороге в соответствии с установленным графиком, а также обеспечить нефтяные компании парком цистерн.

Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
09.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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