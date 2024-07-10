Курьер попытался удрать от ДПС на электровелосипеде (видео)

Велокурьера, устроившего гонки с полицией в Москве, привлекли к ответственности

5 июля по соцсетям прокатилось видео, на котором велокурьер злостно нарушает ПДД на главной транспортной артерии московского района Митино – Пятницком шоссе. Очевидно, срочность выполнения заказа была такой, что перекрыла проблески здравого смысла – человек явно наплевал на серьезный пятничный трафик и безопасность остальных участников движения.

Прыгая по бордюрам, вылетев с тротуара сразу на встречную полосу, пересекая по диагонали дорожную часть через двойную сплошную (!), «гонщик» попытался скрыться от отчаянно пытавшегося его остановить автомобиля ДПС в одном из дворов.

Но, как сообщает столичная Госавтоинспекция, 23-летний мужчина был задержан на Митинской улице и доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него составлено семь протоколов об административных правонарушениях по статьям 12.29, 18.8, 19.3 и 20.1 КоАП РФ...

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Источник: Госавтоинспекция Москвы

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