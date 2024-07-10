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Это средство поможет водителям предотвратить заболевание — советы врача

Дерматолог Исакова указала водителям на важность SPF-средств для защиты кожи

Чтобы защитить кожу лица от воздействия солнечных лучей и преждевременного старения, водители должны пользоваться солнцезащитным кремом. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог Анастасия Исакова.

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«Много лет в Сети гуляет фото дальнобойщика с постаревшей кожей на той половине лица, которая постоянно подвергалась солнечному излучению. Вторая половина при этом заметно моложе. Про воздействие солнечного излучения на кожу известно, что оно запускает ряд процессов, приводящих как к выработке витамина D, так и к каскаду окислительных реакций, повреждению важных структур кожи (в том числе генома клеток) и фотолизу», – объяснила собеседник издания.

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В организме человека есть механизмы защиты от излучения, под воздействием солнечных лучей происходит образование пигмента меланина, активизируются антиоксиданты – витамины С и Е. В процессе реакции окисления они защищают важные структуры кожи, объяснила Исакова. Но при длительном воздействии лучей UVA, UVB и HEV защитные механизмы организма слабеют и нарушаются. В итоге кожа начинает стареть, особенно это проявляется у людей, чьи профессии связаны с длительным пребыванием на солнце, водителей в том числе, уточнила Исакова.

«Водителям нужно применять средства защиты от солнца. SPF – солнцезащитный фактор – может быть представлен частицами, отражающими или рассеивающими излучение. Также некоторые из подобных средств способны поглощать ультрафиолет, что позволяет защитить кожу от повреждающего воздействия», – советует врач.

Наносить эти средства необходимо каждые два часа во время поездок в транспортном средстве, подытожила Исакова.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:freepik / freepik
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