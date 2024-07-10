918 л.с., запас хода 490 км: в Россию привезли новый мощный кроссовер
Дилеры привезли в РФ новый электрический кроссовер Lotus Eletre за 23 млн рублей
Один из дилеров привез в Россию новый электрический кроссовер Lotus Eletre. Под капотом машины силовая установка мощностью 918 л.с., стоит автомобиль 23,19 млн рублей.
Lotus Eletre предлагается в топовой комплектации R+. Емкость тяговой батареи составляет 112 кВт·ч, запас хода равен 490 км. Привод полный.
Lotus Eletre
Длина автомобиля равна 5103 мм при колесной базе 3019 мм. Дизайн машины разработан в Lotus Tech Creative Centre (Уорвикшир, Великобритания), но производят кроссовер на предприятии Geely в Китае.
Lotus Eletre
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Источник: Autonews.ru
Фото:Lotus
10.07.2024
Фото:Lotus
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