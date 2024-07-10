Ввезенные по параимпорту в РФ автомобили этого бренда получат гарантию на обслуживание

Владельцам Mercedes в РФ начали выдавать сертификаты на гарантийное обслуживание

Владельцам Mercedes, завезенных в Россию по схеме параллельного импорта, начали давать гарантию на автомобили. Об этом рассказали в бывшем представительстве марки «МБ Рус».

Компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами по гарантийному обслуживанию и сервисным продуктам. Например, для автомобилей, проданных в период до 26 апреля 2023 года, срок гарантии составляет два года без ограничения пробега для легкового транспорта и два года или 200 тысяч километров пробега для малотоннажных машин.

На остальные модели, реализованные после 26 апреля прошлого года, гарантия составит два года или 100 тысяч километров. Кроме того, всем владельцам Mercedes, ввезенных по параллельному импорту, тоже предоставят гарантию. Она составляет два года или 100 тысяч километров пробега. Чтобы претендовать на получение гарантии, возраст автомобиля не должен быть больше года, а пробег – до 15 тысяч километров.

Кроме того, разрабатываются сервисные продукты для новых марок автомобилей – Seres Aito в легковом сегменте, а также Foton в малотоннажном сегменте автомобилей, уточнили в компании.

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Источник: gazeta.ru