#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
10 июля
Народный хит — люди едут даже из других городов, продажи модели вызвали ажиотаж
Продажи универсала Lada Vesta от АВТОВАЗа бьют...
ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу
10 июля
ГД одобрила в первом чтении увеличение лимита выплат по европротоколу
Госдума в первом чтении одобрила увеличение до...
Любителям полихачить на электросамокатах ужесточат наказания — Госдума примет закон
10 июля
Любителям полихачить на электросамокатах ужесточат наказания — Госдума примет закон
Спикер ГД Володин: Госдума установит штрафы для...

Ввезенные по параимпорту в РФ автомобили этого бренда получат гарантию на обслуживание

Владельцам Mercedes в РФ начали выдавать сертификаты на гарантийное обслуживание

Владельцам Mercedes, завезенных в Россию по схеме параллельного импорта, начали давать гарантию на автомобили. Об этом рассказали в бывшем представительстве марки «МБ Рус».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами по гарантийному обслуживанию и сервисным продуктам. Например, для автомобилей, проданных в период до 26 апреля 2023 года, срок гарантии составляет два года без ограничения пробега для легкового транспорта и два года или 200 тысяч километров пробега для малотоннажных машин.

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

На остальные модели, реализованные после 26 апреля прошлого года, гарантия составит два года или 100 тысяч километров. Кроме того, всем владельцам Mercedes, ввезенных по параллельному импорту, тоже предоставят гарантию. Она составляет два года или 100 тысяч километров пробега. Чтобы претендовать на получение гарантии, возраст автомобиля не должен быть больше года, а пробег – до 15 тысяч километров.

Кроме того, разрабатываются сервисные продукты для новых марок автомобилей – Seres Aito в легковом сегменте, а также Foton в малотоннажном сегменте автомобилей, уточнили в компании.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
10.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0