Народный хит — люди едут даже из других городов, продажи модели вызвали ажиотаж

Продажи универсала Lada Vesta от АВТОВАЗа бьют все рекорды в Белоруссии

В Белоруссии продажи универсала Lada Vesta российского производителя АВТОВАЗ бьют все рекорды. Об этом рассказали белорусские дилеры.

На фоне ажиотажного спроса на флагманскую модель Lada белорусы даже занимают очереди.

«В наличии машин нет, а те, что вскоре должны поступить, по большей части, забронированы клиентами», – уточнил сотрудник автосалона.

Lada Vesta SW Cross

Отмечается, что покупателей привлекают доступная цена и интересные кредитные программы. В частности, цена Lada Vesta SW Cross с мотором объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой стартует от 54,5 белорусских рублей (1,49 российских по текущему курсу). В России аналогичную модель продают от 1,86 рублей.

Дилеры говорят, что дефицит «живых» автомобилей наблюдается по всей Белоруссии, а потенциальные покупатели готовы ехать за доступными машинами даже из других городов страны.

В Белоруссии недавно появились и Lada Largus ижевской сборки, в базе новинка продается за 52,2 тыс рублей (1,413 млн российских рублей). Для сравнения: в России такую машину предлагают минимум за 1,66 млн рублей.

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Источник: quto.ru