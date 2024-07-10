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Народный хит — люди едут даже из других городов, продажи модели вызвали ажиотаж

Продажи универсала Lada Vesta от АВТОВАЗа бьют все рекорды в Белоруссии

В Белоруссии продажи универсала Lada Vesta российского производителя АВТОВАЗ бьют все рекорды. Об этом рассказали белорусские дилеры.

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На фоне ажиотажного спроса на флагманскую модель Lada белорусы даже занимают очереди.

«В наличии машин нет, а те, что вскоре должны поступить, по большей части, забронированы клиентами», – уточнил сотрудник автосалона.
Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

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Отмечается, что покупателей привлекают доступная цена и интересные кредитные программы. В частности, цена Lada Vesta SW Cross с мотором объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой стартует от 54,5 белорусских рублей (1,49 российских по текущему курсу). В России аналогичную модель продают от 1,86 рублей.

Дилеры говорят, что дефицит «живых» автомобилей наблюдается по всей Белоруссии, а потенциальные покупатели готовы ехать за доступными машинами даже из других городов страны.

В Белоруссии недавно появились и Lada Largus ижевской сборки, в базе новинка продается за 52,2 тыс рублей (1,413 млн российских рублей). Для сравнения: в России такую машину предлагают минимум за 1,66 млн рублей.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:За рулем | АВТОВАЗ
10.07.2024
Фото:За рулем | АВТОВАЗ
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