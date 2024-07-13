Электрифицированная модель этого авто на $12 тыс. дешевле, чем чистая «электричка»

Кроссовер B-сегмента Fiat 600 получил мягкий гибридный привод и выиграл в цене

Глава Stellantis Карлос Таварес недавно заявил, что к 2038 году хочет вывести на рынок полностью электрические автомобили. Однако время еще есть, и спрос на электромобили в настоящее время не самый высокий. Поэтому важно иметь в запасе еще один вариант привода.

Fiat 600

Для переднеприводного Fiat 600 теперь доступны не только чисто электрические версии, но и гибридные. Они оснащены 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 100 л.с. и 136 л.с. соответственно, совмещенным со стартер-генератором мощностью 21 кВт (29 л.с.). Оба варианта комплектуются новой роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач и подрулевыми переключателями.

Fiat 600

По словам инженеров Fiat, ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 10,5 секунды, а максимальная скорость такого авто достигает 184 км/ч.

В гибридной версии Fiat 600 возможно использование чисто электрической тяги на короткие расстояния (до 1 км), при маневрировании или движении с остановками, что снижает расход топлива до 5,5 литров на 100 км и сокращает выбросы CO 2 на 15% по сравнению с традиционными автомобилями с АКП.

Мотор Fiat 600

Габариты Fiat 600 составляют 4180 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1530 мм в высоту, с колесной базой 2560 мм. Объем багажника – 385 литров в стандартной конфигурации и до 1256 литров при сложенных спинках задних сидений.

Цены на Fiat 600 снижены: если электрическая версия доступна от 36 490 евро (по текущему курсу около 2 690 000 руб.), базовая модель 600 Hybrid стоит от 24 990 евро (примерно 1 840 000 руб.), а более мощная версия лишь на 1500 евро дороже.

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Источник: Auto-Medienportal.net