Китайская BYD нашла хитрый способ обойти санкции Евросоюза

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BYD получила турецкую землю Volkswagen и вложит $1 млрд в завод в Турции

BYD заключила соглашение с правительством Турции, согласно которому компания вложит около 1 миллиарда долларов в создание завода и научного центра исследований и разработок. На церемонии подписания присутствовал президент Турции Эрдоган.

Мощности завода позволят производить до 150 000 автомобилей. Предприятие, которое планируют запустить в конце 2026 года, обеспечит работой до 5000 человек.

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В рамках «Таможенного союза», действующего с 1995 года, автомобили, произведенные в Турции, получают льготные условия в ЕС. Регион Мраморного моря вокруг Стамбула стал одним из крупнейших центров автомобильной промышленности мира.

Также участок земли в Манисе, к северу от Измира, ранее выделенный Volkswagen, будет передан BYD.

Китайская Chery также ведет переговоры с Турцией об инвестициях.

Напомним, 4 июля 2024 года вступили в силу новые, антидемпинговые пошлины на импорт китайских электромобилей в страны Евросоюза – до 37,6%.

Источник: ITHome

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Алексеева Елена
Фото:ITHome
Количество просмотров 2
13.07.2024
Фото:ITHome
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