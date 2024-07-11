Водителей накажут штрафом до 30 тысяч рублей за это нарушение ПДД

Госдума России одобрила законопроект о штрафах за езду на СИМ в нетрезвом виде

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого предусмотрен штраф до 30 тыс рублей за езду в пьяном виде на электросамокатах. Инициатором проекта стала группа сенаторов.

«Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения. Управление СИМ в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей”», – говорится в тексте документа.

Также предусмотрены штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедов за превышение установленной скорости движения. В частности, при превышении на 5-10 км/ч штраф составит от 500 до 800 рублей, на 10-15 км/ч – от 2 до 2,5 тыс. рублей, на 15-20 км/ч – от 3 до 3,5 тыс. рублей, если превышение еще больше – от 4 до 5 тысяч рублей.

«Дополнить частью 7 следующего содержания: нарушение требований к перевозке пассажиров, установленных Правилами дорожного движения, лицом, использующим для передвижения СИМ, или велосипедистом влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей», – уточняется в проекте закона.

При перевозке ребенка будет накладываться штраф до 5 тысяч рублей, а за перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в одну тысячу рублей.

«Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения СИМ, или велосипедистом для движения пешеходов. Движение на СИМ или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей”», – уточняется в документе.

Кроме того, предлагается на автомагистралях приравнять СИМ к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним предлагается установить в 1 тысячу рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части предлагается приравнять к нарушению ПДД, и водитель в таком случае может наказываться штрафами от 2 до 2,5 тыс. рублей.

За самокаты весом более 35 кг на тротуарах предлагается штраф от 3 до 3,5 тыс. рублей, а за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам будет установлен штраф в размере 2-2,5 тыс. рублей.

Водителей СИМ или велосипедов, вследствие нарушения ПДД спровоцировавших легкое причинение вреда здоровью, предлагают штрафовать на сумму от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. В случае нанесения вреда средней тяжести – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

В случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Если водитель СИМ откажется от медосвидетельствования на состояние опьянения, предлагается административный штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

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Источник: ria.ru