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Эти электромобили предпочитают покупать в России

«Автостат»: самыми продаваемыми электрокарами в РФ стали Zeekr 001 и Zeekr X

По данным аналитического агентства «Автостат», самым продаваемым новым электрокаром в России стал Zeekr 001. За ним следуют Zeekr X и FAW Bestune NAT.

В июне в общей сложности россияне купили 1071 новый электромобиль. Среди марок наиболее популярны Zeekr (424 штуки), Evolute (78 штук), Volkswagen (68 штук) и FAW (67 штук).

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В первом полугодии 2024 года было продано в сумме 10 293 новых электрокара. В тройку лидеров по итогам полугодия входят те же бренды, что и в июне: на первом месте Zeekr, на втором Evolute, на третьем Volkswagen.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
12.07.2024
Фото:Unsplash
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