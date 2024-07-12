Эти электромобили предпочитают покупать в России

«Автостат»: самыми продаваемыми электрокарами в РФ стали Zeekr 001 и Zeekr X

По данным аналитического агентства «Автостат», самым продаваемым новым электрокаром в России стал Zeekr 001. За ним следуют Zeekr X и FAW Bestune NAT.

В июне в общей сложности россияне купили 1071 новый электромобиль. Среди марок наиболее популярны Zeekr (424 штуки), Evolute (78 штук), Volkswagen (68 штук) и FAW (67 штук).

В первом полугодии 2024 года было продано в сумме 10 293 новых электрокара. В тройку лидеров по итогам полугодия входят те же бренды, что и в июне: на первом месте Zeekr, на втором Evolute, на третьем Volkswagen.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» резко снизил цены на свой самый популярный кроссовер.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»