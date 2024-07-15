В России стремительно увеличивается количество зарядных станций для электрокаров

Автостат: количество зарядных станций для электрокаров в РФ превысило 7,4 тысячи

Совокупное количество публичных зарядных станций для электромобилей в России по состоянию на 26 июня 2024 года составило 7410 единиц. Об этом, рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он сослался на данные специалистов 2Chargers, эта компания специализируется в том числе на сборе данных по зарядным станциям, количеству сессий в расчете на одну зарядную станцию, стоимости этих сессий и т.п. Удалов уточнил, что цифра в 7410 единиц охватывает данные только по публичным точкам, есть еще станции в частных гаражах и на парковках. Специалисты идентифицируют их как «медленные» и «быстрые», медленные занимают долю в 64,5%, быстрые – в 34,5%.

Примечательно, что их количество с декабря 2023 года выросло на 137% и 142% соответственно. По мнению большинства автовладельцев, отсутствие зарядной инфраструктуры наряду с небольшим пробегом электрокара на одной зарядке являются главными препятствиями для «пересаживания» с автомобилей с ДВС на электрические.

Очевидно, что сеть зарядных станций увеличивается, а на их развитие выделяются субсидии. В «Автостате» отмечают, что за июнь 2024 года в России куплено более тысячи новых легковых электромобилей (1071 шт.). Это больше, чем год назад, но меньше, чем в предыдущем месяце, уточняют аналитики. На рынке новых легковых электромобилей с начала 2024 года реализовано 10 293 электрокара – на 133% больше, чем за период с января по июнь 2023 года.

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Источник: autostat.ru