#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Coolray
16 июля
Стоимость кроссовера Geely Coolray изменилась в России
Кроссовер Geely Coolray подорожал на 15 тыс....
Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом
16 июля
Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом
Автоэксперт Ольта рассказал о «слабом» месте...
«За рулем» показал, удобно ли открывать люк в крыше при помощи сенсорных клавиш
16 июля
Китайцы отказываются от кнопок в пользу «сенсоров». Реакция российских водителей
«За рулем» показал, удобно ли открывать люк в...

АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили LIVAN с выгодой более 25%

на правах рекламы
АО ВТБ Лизинг увеличивает скидки на автомобили LIVAN и предлагает их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на специальных условиях – с преимуществом до 25,4% от рекомендованной розничной стоимости.

Увеличенные скидки распространяются на три модели бренда: X3Pro, X6Pro и S6Pro. Новинки на российском рынке доступны клиентам по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды.

При оформлении в лизинг современного кроссовера X6 Pro Luxury (РРЦ – 2 629 900 руб.) можно получить максимальную скидку 25,4% и купить автомобиль по стоимости 1 961 965 руб. При приобретении автомобиля с авансом 49% ежемесячный платеж в течение 5 лет составит 37 613 руб. При этом экономия на налогах для компаний на ОСН составит более 1 180 000 руб. Если оформить в лизинг кроссовер X3 Pro Luxury на тех же условиях, то приобрести автомобиль можно по стоимости 1 649 883 руб., при этом ежемесячные платежи составят 23 593 руб.*

Для тех, кто приобретает S6 Pro Luxury стоимостью 2 549 900 руб. с авансом 49%, ежемесячный платеж будет равен 36 468 руб. в течение 5 лет. За счет экономии на налогах, сумма которой составит 1 114 848 рублей за весь период финансовой аренды, автомобиль для клиента АО ВТБ Лизинг будет стоить на 22,9% ниже розничной цены – 1 965 973 руб.*

Под капотом флагманской модели X6 Pro Luxury – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. в связке с преселективным семиступенчатым роботом. Объем багажного отделения – 359 л. Современный дизайн, богатое оснащение, технологии, безопасность и функциональность – всё это есть в X6 Pro Luxury.

Автомобиль X3 Pro Luxury обладает передним типом привода и относится к классу SUV. Передачи переключаются с помощью вариатора, который обеспечивает плавное изменение скорости без рывков. Двигатель имеет объем 1,5 литра и 103 л. с. Этот автомобиль сочетает в себе современный дизайн, маневренность и обширный набор опций.

Комфортно и безопасно водитель и пассажиры будут чувствовать себя в салоне седана в спортивном стиле S6 Pro Luxury, который оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. в паре с семискоростной автоматической коробкой передач. Объем багажника составляет 418 литров.

В рамках предложения клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальными переплатами за лизинг. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей LIVAN юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 15.07.2024.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid F7NfYUJCUneLt1ZBanRh

Подпишитесь на «За рулем» в

16.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0