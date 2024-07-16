АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили LIVAN с выгодой более 25%

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АО ВТБ Лизинг увеличивает скидки на автомобили LIVAN и предлагает их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на специальных условиях – с преимуществом до 25,4% от рекомендованной розничной стоимости.

Увеличенные скидки распространяются на три модели бренда: X3Pro, X6Pro и S6Pro. Новинки на российском рынке доступны клиентам по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды.

При оформлении в лизинг современного кроссовера X6 Pro Luxury (РРЦ – 2 629 900 руб.) можно получить максимальную скидку 25,4% и купить автомобиль по стоимости 1 961 965 руб. При приобретении автомобиля с авансом 49% ежемесячный платеж в течение 5 лет составит 37 613 руб. При этом экономия на налогах для компаний на ОСН составит более 1 180 000 руб. Если оформить в лизинг кроссовер X3 Pro Luxury на тех же условиях, то приобрести автомобиль можно по стоимости 1 649 883 руб., при этом ежемесячные платежи составят 23 593 руб.*

Для тех, кто приобретает S6 Pro Luxury стоимостью 2 549 900 руб. с авансом 49%, ежемесячный платеж будет равен 36 468 руб. в течение 5 лет. За счет экономии на налогах, сумма которой составит 1 114 848 рублей за весь период финансовой аренды, автомобиль для клиента АО ВТБ Лизинг будет стоить на 22,9% ниже розничной цены – 1 965 973 руб.*

Под капотом флагманской модели X6 Pro Luxury – 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. в связке с преселективным семиступенчатым роботом. Объем багажного отделения – 359 л. Современный дизайн, богатое оснащение, технологии, безопасность и функциональность – всё это есть в X6 Pro Luxury.

Автомобиль X3 Pro Luxury обладает передним типом привода и относится к классу SUV. Передачи переключаются с помощью вариатора, который обеспечивает плавное изменение скорости без рывков. Двигатель имеет объем 1,5 литра и 103 л. с. Этот автомобиль сочетает в себе современный дизайн, маневренность и обширный набор опций.

Комфортно и безопасно водитель и пассажиры будут чувствовать себя в салоне седана в спортивном стиле S6 Pro Luxury, который оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л. с. в паре с семискоростной автоматической коробкой передач. Объем багажника составляет 418 литров.

В рамках предложения клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальными переплатами за лизинг. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей LIVAN юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 15.07.2024.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid F7NfYUJCUneLt1ZBanRh