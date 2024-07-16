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В дилерских центрах можно будет зарядить электромобиль — называем города

В регионах России откроются первые автосалоны премиального бренда Exlantix

В России появится еще одна дилерская сеть от автопроизводителя. Речь идет о премиальном бренде Exlantix. О начале формирования сети сообщили в пресс-службе производителя.

В ближайшее время компания Exlantix подпишет первые дилерские соглашения во всех стратегически важных регионах России. Планируется, что сначала дилерские центры откроются в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень и Нижний Новгород.

3D визуализация дилерского центра Exlantix
3D визуализация дилерского центра Exlantix
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Отмечается, что официальные партнеры бренда предложат покупателям весь спектр услуг: от продажи и технического обслуживания до установки зарядных станций в частных домах владельцев.

«Подписание дилерских соглашений – важная веха для компании. Наши партнеры являются неотъемлемой частью бренда Exlantix. Я уверен, что вместе мы сможем предложить клиентам не только современные автомобили премиального класса, но и высокое качество обслуживания, и гарантийную поддержку на уровне мировых стандартов», – отмечает директор бренда Exlantix в России Гу Шуай.

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Уже в ближайшие месяцы для посетителей откроются шоу-румы дилерских центров Exlantix. В пресс-службе заверили, что дилерская сеть бренда будет отвечать высоким стандартам в части удобства и технологичности, клиентам предоставят возможность быстрой зарядки электроавтомобиля на собственной зарядной станции.

Кроме того, клиентам будут доступны гарантийное послепродажное обслуживание, оригинальные запасные части, кузовной ремонт, дополнительное оборудование и аксессуары.

Источник: пресс-служба Exlantix

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Светлана Тарасенко
Фото:Exlantix
16.07.2024
Фото:Exlantix
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