#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
18 июля
Не поверите — за ввоз этих препаратов в РФ из других стран грозит уголовный срок
Россиянам рассказали, что можно ввозить из...
Представительство марки опубликовало тизер, но внешность Jetour X50, по большому счету, секретом уже не является
18 июля
Интересный дизайн, много опций, недорого! Есть дата премьеры в РФ!
Российская премьера Jetour X50 пройдет на...
Exeed Exlantix ES 2025
18 июля
Пневмоподвеска, дизайн от Пьера Феррари: этот седан появится в РФ
Компания Chery представила в КНР электроседан...

«Газпромнефть-СМ» помогает внедрению инновационных методов арт-терапии для реабилитации пациентов детской больницы в Омске

Волонтеры Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» провели мастер-класс для пациентов Областной детской клинической больницы.

Дети и их родители научились нестандартной художественной методике: технике альтернативного рисования, которая помогает улучшить настроение и повысить эффективность реабилитации. «Газпромнефть-СМ» поддерживает гематологическое отделение крупнейшего лечебного учреждения региона с 2014 года.

Малыши и подростки от 4 до 16 лет узнали, как переносить изображение на холст с помощью воздушных шаров. Опытные наставники рассказали об инструментах для творчества и особенностях нанесения краски. Завершенные картины пополнили семейные коллекции юных пациентов.


Мероприятие стало очередным этапом проекта «Самое дорогое – жизнь», который «Газпромнефть-СМ» реализует в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Волонтеры организовывают тематические встречи с детьми с включением в процесс новых направлений арт-терапии. Ребята создают композиции в различных техниках, учатся работать с современными декоративными материалами. Это помогает корректировать психоэмоциональное состояние и способствует ускорению лечения.

Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы:

«Применение методов альтернативного рисования в детской арт-терапии получает все большее распространение в мире. Они не только расширяют границы восприятия и самореализации, активизируют фантазию, но помогают в главном – восстановлении эмоционального состояния ребенка, преодолевающего свой недуг. Благодаря волонтерам «Газпромнефть-СМ», которые находят все новые способы диалога с нашими пациентами, мы на протяжении длительного времени наблюдаем этот эффект в действии».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Волонтерские мероприятия стали традицией нашей компании, и число тех, кто готов откликнуться и бескорыстно помочь, постоянно растет. Мы убеждены, что ответственность не заканчивается в границах производственных площадок, поэтому регулярно проводим просветительские, экологические и творческие мероприятия, сдаем кровь для нужд медицинских учреждений. Необходимо делать все, что в наших силах, чтобы в жизни стало больше добра и света».

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Дмитрий Верхоробин
Поделиться:
Оцените материал:
0