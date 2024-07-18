«Газпромнефть-СМ» помогает внедрению инновационных методов арт-терапии для реабилитации пациентов детской больницы в Омске

Волонтеры Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» провели мастер-класс для пациентов Областной детской клинической больницы.

Дети и их родители научились нестандартной художественной методике: технике альтернативного рисования, которая помогает улучшить настроение и повысить эффективность реабилитации. «Газпромнефть-СМ» поддерживает гематологическое отделение крупнейшего лечебного учреждения региона с 2014 года.

Малыши и подростки от 4 до 16 лет узнали, как переносить изображение на холст с помощью воздушных шаров. Опытные наставники рассказали об инструментах для творчества и особенностях нанесения краски. Завершенные картины пополнили семейные коллекции юных пациентов.

Мероприятие стало очередным этапом проекта «Самое дорогое – жизнь», который «Газпромнефть-СМ» реализует в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». Волонтеры организовывают тематические встречи с детьми с включением в процесс новых направлений арт-терапии. Ребята создают композиции в различных техниках, учатся работать с современными декоративными материалами. Это помогает корректировать психоэмоциональное состояние и способствует ускорению лечения.

Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы:

«Применение методов альтернативного рисования в детской арт-терапии получает все большее распространение в мире. Они не только расширяют границы восприятия и самореализации, активизируют фантазию, но помогают в главном – восстановлении эмоционального состояния ребенка, преодолевающего свой недуг. Благодаря волонтерам «Газпромнефть-СМ», которые находят все новые способы диалога с нашими пациентами, мы на протяжении длительного времени наблюдаем этот эффект в действии».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Волонтерские мероприятия стали традицией нашей компании, и число тех, кто готов откликнуться и бескорыстно помочь, постоянно растет. Мы убеждены, что ответственность не заканчивается в границах производственных площадок, поэтому регулярно проводим просветительские, экологические и творческие мероприятия, сдаем кровь для нужд медицинских учреждений. Необходимо делать все, что в наших силах, чтобы в жизни стало больше добра и света».