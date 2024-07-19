Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Jaecoo J7
19 июля
Стала известна стоимость владения популярным кроссовером Jaecoo
Аналитики подсчитали расходы на владение...
Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?
19 июля
Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?
Минэнерго: ведомство работает над тем, чтобы...
Интерьер Panamera Turbo S E-Hybrid
19 июля
Это самый мощный Porsche Panamera в истории: известна цена
Компания Porsche представила Panamera Turbo S...

Режим циркуляции воздуха в авто: почему его нельзя использовать на парковках ТЦ

Эксперты перечислили 5 простых советов по защите автомобиля в аномальную жару

Чтобы во время жары не чувствовать себя в машине, как в микроволновке, а также защитить кузов и салон от выцветания и выгорания для дальнейшей успешной перепродажи автомобиля, эксперты перечислили пять несложных для выполнения советов.

Во-первых, необходимо установить солнцезащитные экраны на лобовое и боковые стекла, чтобы во время ее стоянки на парковке минимизировать проникновение солнечных лучей и уменьшить нагрев салона.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Во-вторых, стараться оставлять автомобиль в тени, под деревьями, зданиями или в крытых парковках. Такие меры благотворно скажутся на температуре внутри машины. Это вопрос не только комфорта водителя и пассажиров, но и долговечности транспортного средства.

В-третьих, использовать чехлы для сидений, они защитят материал обивки кресел от трещин (особенно светлые чехлы). Если автомобиль будет находиться на парковке длительное время, желательно упаковать в чехол всю машину.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В-четвертых, тонировка стекол с допустимой светопропускаемостью значительно снизит температуру в салоне машины во время жары. Напоминаем, согласно ГОСТу 33997–2016, передние стекла автомобиля должны пропускать не меньше 70% света. К задним стеклам нет ограничений.

В-пятых, оставляйте свой автомобиль в «режиме проветривания» – с чуть-чуть приоткрытыми окнами, для циркуляции воздуха. Но стоит помнить, что на парковке какого-нибудь торгового центра так, конечно, не стоит делать ради сохранности и машины, и ее содержимого.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
19.07.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0