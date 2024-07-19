Режим циркуляции воздуха в авто: почему его нельзя использовать на парковках ТЦ

Эксперты перечислили 5 простых советов по защите автомобиля в аномальную жару

Чтобы во время жары не чувствовать себя в машине, как в микроволновке, а также защитить кузов и салон от выцветания и выгорания для дальнейшей успешной перепродажи автомобиля, эксперты перечислили пять несложных для выполнения советов.

Во-первых, необходимо установить солнцезащитные экраны на лобовое и боковые стекла, чтобы во время ее стоянки на парковке минимизировать проникновение солнечных лучей и уменьшить нагрев салона.

Во-вторых, стараться оставлять автомобиль в тени, под деревьями, зданиями или в крытых парковках. Такие меры благотворно скажутся на температуре внутри машины. Это вопрос не только комфорта водителя и пассажиров, но и долговечности транспортного средства.

В-третьих, использовать чехлы для сидений, они защитят материал обивки кресел от трещин (особенно светлые чехлы). Если автомобиль будет находиться на парковке длительное время, желательно упаковать в чехол всю машину.

В-четвертых, тонировка стекол с допустимой светопропускаемостью значительно снизит температуру в салоне машины во время жары. Напоминаем, согласно ГОСТу 33997–2016, передние стекла автомобиля должны пропускать не меньше 70% света. К задним стеклам нет ограничений.

В-пятых, оставляйте свой автомобиль в «режиме проветривания» – с чуть-чуть приоткрытыми окнами, для циркуляции воздуха. Но стоит помнить, что на парковке какого-нибудь торгового центра так, конечно, не стоит делать ради сохранности и машины, и ее содержимого.

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Источник: Российская газета