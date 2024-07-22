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Продано более миллиона штук: самая популярная машина на новых источниках энергии

Компания BYD продала более 1 миллиона автомобилей BYD Song Plus

Компания BYD Auto официально объявила, что совокупные продажи автомобилей линейки BYD Song Plus составляют более 1 миллиона штук, что сделало его первым кроссовером на новых источниках энергии в Китае, достигшим такой отметки, и сделавшим это в рекордно короткие сроки.

BYD Song Plus
BYD Song Plus
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BYD Song Plus включает версии DM-i (гибридную) и EV (чисто электрическую). В январе текущего года с конвейера сошел 800-тысячный новый автомобиль Song Plus. В 2023 году продажи машин данной линейки составили 427 071 единиц.

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Song Plus DM-i был дебютировал в марте 2021 года. В феврале этого года BYD выпустила модель Song Plus DM-i/EV Honor Edition.

По прогнозам BYD Song Plus DM-i 2025 года будет официально выпущен 25 июля, но машины уже есть у дилеров. Уточняется, что это первая модель, оснащенная технологией DM пятого поколения от BYD.

Интерьер BYD Song Plus
Интерьер BYD Song Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ITHome

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Ушакова Ирина
Фото:BYD
22.07.2024
Фото:BYD
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