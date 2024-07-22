Едете в отпуск? Вот где возможны пробки!

Автодор назвал трассы с рекордным ростом трафика в летний период

Максимальный рост трафика приходится на второй и третий летние месяцы, сообщила государственная компания Автодор. Связано это с простой закономерностью:именно в июле и августе большинство россиян отправляется на отдых на автомобиле. Несмотря на заметное развитие дорожной сети (из последнего – обход Твери и обход Тольятти), ситуация остается сложной – внутренний туризм-то тоже прогрессирует...

Рекордсмен по росту трафика – М-4 «Дон», дорога к Черному морю: в пиковые месяцы количество транспорта увеличивается на 300% (в 6 раз) по сравнению с февралем! На втором месте – М-11 «Нева»: летом скоростная дорога между столицами прирастает трафиком на 200%, в три раза. Третье место – у М-1 «Беларусь», трафик на скоростных участках повышается на 150%.

Ненамного отстает и столичная ЦКАД – трафик в июле-августе показывает +120% по всем видам транспорта, а на отдельных участках может достигать и 180%. Сильно вырастает количество машин и на М-12 «Восток» от Москвы до Казани – уже в июне дельта по сравнению с зимой составила, для разных участков 83-108%. А на М-3 «Украина» рост трафика летом составляет 50% – число легковушек увеличивается в 1,5 раза.

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Источник: Автодор