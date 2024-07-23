«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности для профессионального роста производственного персонала

«Газпромнефть – смазочные материалы» внедряет на Омском заводе расширенную систему присвоения квалификационных категорий для производственного персонала.

С ее помощью представители рабочих специальностей наращивают компетенции и возможности для карьерного роста. Реализация проекта является частью программы профессионального развития сотрудников компании.

Квалификационный экзамен включает предварительное тестирование и встречу с комиссией, которая состоит из руководителей комплексов и установок Омского завода смазочных материалов, технологов, механиков и представителей производственной безопасности. Эксперты задают вопросы в соответствии с критериями, разработанными специально для каждой зоны развития. Возможность повысить свою квалификационную категорию доступна абсолютно каждому специалисту производственного блока, обеспечивающему работу технологических объектов, а также сотрудникам лаборатории масел и нефтехимии.

Постоянное повышение квалификации персонала – важный элемент стратегии развития «Газпромнефть-СМ». На Омском заводе смазочных материалов открыт интерактивный образовательный центр, программное обеспечение которого позволяет совершенствовать навыки управления сложными технологическими объектами в виртуальной реальности. Благодаря современному VR-оборудованию и специальному программному обеспечению свыше 2 тыс. работников всех площадок компании прошли дополнительное обучение по технологическим процессам.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Мы применяем в образовательных процессах наиболее эффективные инструменты, которые направлены на профессиональный рост сотрудников, включая начинающих специалистов, в самых разных производственных сферах. Внедренная система помогает осваивать актуальные знания, развивать свою экспертизу и находить новые точки роста в выбранном направлении».

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«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.