Эффект бумеранга: эксперт предостерег Европу от последствий санкций против Китая

Эксперт Арбузов назвал причину снижения продаж электромобилей в Европе

На рынках европейских стран наблюдается снижение продаж электромобилей, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Одной из причин этой тенденции является низкий уровень технического образования автомобилистов, считает автоэксперт Сергей Арбузов.

Рассуждая о причинах падения продаж электрокаров в Европе, он отмечает, что на текущем этапе нет никаких предпосылок к дальнейшему их росту. При этом Арбузов подчеркивает, что крупнейшим иностранным производителей электрокаров является американская Tesla, хотя и она теряет рыночную долю – 2,4% в I полугодии 2024 года против 2,8% в прошлом году.

«Часть автомобилей Tesla, проданных в Европе, производятся на предприятии в Германии, часть импортируют из Китая. Из китайских компаний заметную роль играет только SAIC, основу европейской линейки которой составляют электромобили бренда MG. Доля SAIC растет: 1,9% в I полугодии 2024 года против 1,6% в прошлом году. Собственно, SAIC уже много лет остается крупнейшим автомобильным экспортером Китая. Других заметных игроков из КНР на европейском рынке электромобилей нет», – объясняет автоэксперт.

По мнению Арбузова, при помощи заградительных мер Европа сможет противостоять китайской экспансии на рынке электромобилей. Причем санкции будут ужесточаться по мере того, какие меры будут предпринимать китайские автопроизводителя для сохранения цен на свою продукцию, убежден эксперт. Но не стоит забывать, что от высоких пошлин на китайские машины могут пострадать и сами европейские бренды, не принадлежащие китайским компаниям, подытожил Арбузов.

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Источник: runews24.ru