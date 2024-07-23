Самый маленький автомобиль выходит на рынок — цена приятно удивит

Микрохэтчбек FAW Bestune Pony размером с «Оку» начнут продавать 28 июля

Продажи хэтчбека FAW Bestune Pony, дебют которого состоялся на Шанхайском автосалоне в 2023 году, стартуют на рынке Китая 28 июля текущего года. Об этом пишут китайские СМИ.

FAW Bestune Pony

По своим габаритам автомобиль меньше отечественной «Оки: в длину размер составляет 3000 мм при размере колесной базы 1953 мм. У хэтчбека три двери. Несмотря на компактные размеры машины, в ее салоне могут разместиться четыре человека.

FAW Bestune Pony

Изюминкой новинки является салон, выполненный в розовых тонах, центрального экрана мультимедиа нет, но есть цифровая приборная панель. Под капотом Bestune Pony стоит электродвигатель мощностью 27 л. с. В базовой комплектации Cute Fun Horse автомобиль оснащен батареей емкостью 9,4 кВт∙ч., запаса хода хватает на 122 км пробега.

Интерьер FAW Bestune Pony

Что касается цены, то на рынке Китая она варьируется от 26,9 тыс. до 31,9 тыс. юаней (примерно от 324,8 до 385,2 тыс. рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости). Отмечается, что в планах компании в ближайшие три года выпустить под брендом Bestune сразу семь новых моделей электромобилей.

На рынке России трехдверный микрохэтчбек Bestune Pony тоже появится, о планах выхода на рынок рассказал ранее глава марки Bestune в РФ Ма Гуйчао.

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Источник: carnewschina.com