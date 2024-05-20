#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
20 мая
Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
Под Энгельсом на женщину завели дело после ДТП,...
Женщину с младенцем госпитализировали после аварии с большегрузом под Братском
20 мая
Женщину с младенцем госпитализировали после аварии с большегрузом под Братском
10-месячный младенец и его мать пострадали в...
Вооруженные грабители обстреляли возвращавшихся с матча футболистов
20 мая
Вооруженные грабители обстреляли возвращавшихся с матча футболистов
Автоугонщики обстреляли машины трех футболистов...

Самый маленький автомобиль скоро появится в России: цена удивит

Компания FAW привезет в РФ микрохетчбэк Bestune Pony по цене от 364 тыс. рублей

Компания FAW намерена открыть продажи трехдверных микрохетчбэков Bestune Pony в России, рассказал глава марки Bestune в РФ Ма Гуйчао. Он пояснил, что модель входит в «лист ожидания», поэтому дата начала продаж пока не определена.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Длина кузова Bestune Pony равна трем метрам при колесной базе 1953 мм, а дорожный просвет составляет 130 мм. В КНР продажи миниатюрной новинки начались в конце апреля, она доступна в трех комплектациях, в начальной батарея позволяет проехать до 122 км на одном заряде, а в более дорогих дальность хода составляет до 170 км. По словам представителей FAW, электромобиль расходует 8,8 кВт/ч, отличаясь самым низким энергопотреблением на 100 км в своем классе.

FAW Bestune Pony
FAW Bestune Pony

Полный привод, цена от 2 млн рублей: сравнили «китайца» нашей сборки с «японкой»

В Китае микрокар доступен в шести цветах кузова на выбор, а в списке декоративных элементов для персонализации авто свыше 100 позиций. В перечень опций включены задние датчики парковки и камера заднего вида, кондиционер, подушка безопасности водителя и другие.

В КНР Bestune Pony стоит от 28,9 тыс. юаней, или 364 тыс. рублей по текущему курсу.

Автоэксперт Артем Бобцов считает, что на микрокар в РФ будет хороший спрос, но преимущественно у девушек.

«И если взять формат одиноких неработающих мам, у которых сложно с доходами, но которым нужно куда-то возить ребенка, то это неплохой вариант, тем более если удастся уложиться в предполагаемые мной 500-550 тысяч рублей за базовую комплектацию этого автомобиля», — предположил специалист.
FAW Bestune Pony
FAW Bestune Pony

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия», bfm.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:FAW
20.05.2024
Фото:FAW
Поделиться:
Оцените материал:
0