Самый маленький автомобиль скоро появится в России: цена удивит

Компания FAW привезет в РФ микрохетчбэк Bestune Pony по цене от 364 тыс. рублей

Компания FAW намерена открыть продажи трехдверных микрохетчбэков Bestune Pony в России, рассказал глава марки Bestune в РФ Ма Гуйчао. Он пояснил, что модель входит в «лист ожидания», поэтому дата начала продаж пока не определена.

Длина кузова Bestune Pony равна трем метрам при колесной базе 1953 мм, а дорожный просвет составляет 130 мм. В КНР продажи миниатюрной новинки начались в конце апреля, она доступна в трех комплектациях, в начальной батарея позволяет проехать до 122 км на одном заряде, а в более дорогих дальность хода составляет до 170 км. По словам представителей FAW, электромобиль расходует 8,8 кВт/ч, отличаясь самым низким энергопотреблением на 100 км в своем классе.

FAW Bestune Pony

В Китае микрокар доступен в шести цветах кузова на выбор, а в списке декоративных элементов для персонализации авто свыше 100 позиций. В перечень опций включены задние датчики парковки и камера заднего вида, кондиционер, подушка безопасности водителя и другие.

В КНР Bestune Pony стоит от 28,9 тыс. юаней, или 364 тыс. рублей по текущему курсу.

Автоэксперт Артем Бобцов считает, что на микрокар в РФ будет хороший спрос, но преимущественно у девушек.

«И если взять формат одиноких неработающих мам, у которых сложно с доходами, но которым нужно куда-то возить ребенка, то это неплохой вариант, тем более если удастся уложиться в предполагаемые мной 500-550 тысяч рублей за базовую комплектацию этого автомобиля», — предположил специалист.

FAW Bestune Pony

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Источник: «Известия», bfm.ru