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Символ статуса и роскоши: ажиотажный спрос на минивэн 4х4 с пневмоподвеской

Zeekr 009 в Китае вызвал фурор — за первые 3 дня продано 2000 единиц

Минивэн Zeekr 009 от производителя Geely за три дня с момента старта продаж набрал 2000 предзаказов. Об ажиотажном спросе на новинку пишут китайские СМИ.

Отмечается, что только за полгода было реализовано почти 3000 автомобилей этой модели, что наглядно подтверждает популярность минивэна у населения. По мнению экспертного сообщества, причиной такой популярности является снижение цены на новинку.

Zeekr 009
Zeekr 009

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Дело в том, что стоимость нового Zeekr 009 ниже на 12%, чем у его предшественника: стартовая цена новой версии с полным приводом снизилась на 8,4 тыс. долларов (примерно 737,3 тыс. рублей по текущему курсу).

Интерьер Zeekr 009
Интерьер Zeekr 009

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Ключевыми преимуществами Zeekr 009 называют аудиосистему Yamaha с 30 динамиками, датчик LiDAR, архитектуру на 800 вольт, двухкамерную пневмоподвеску и максимальную мощность на 580 кВт. Габариты автомобиля составляют 5217/2024/1812 мм, размер колесной базы – 3205 мм, на выбор есть две версии на шесть или 7 мест. В базовой комплектации заявлены: система высокого напряжения 800В и аккумулятор на 108 кВтч, кроме того, есть опция с аккумулятором на 140 кВтч и системой 400В.

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Источник: news.myseldon.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Zeekr
Количество просмотров 1
23.07.2024
Фото:Zeekr
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