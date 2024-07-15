Люксовый семейный минивэн обновится и получит 7-местную версию: известны цены

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Zeekr показал обновленный минивэн 009

Бренд Zeekr анонсировал премьеру обновленного минивэна 009, его покажут 19 июля в Гонконге. Вышли официальные фотографии модели. Изменения во внешности небольшие и касаются хромированного декора.

Zeekr 009
Zeekr 009

Что касается изменений интерьера, то у Zeekr 009 появилась самая семейная версия с 7-местным салоном с формулой «2+2+3». Ранее он предлагался только с 4- и 6-местной компоновкой сидений. При этом уточняется, что у нового варианта между креслами второго ряда появился «проход», а у 6-местного Zeekr 009 его нет.

Zeekr 009
Zeekr 009
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Из новых опций автомобиль получил в стандартной комплектации лидар на крыше, ранее доступный только в версии Grand, а также дисплей дополненной реальности диагональю 36 дюймов и холодильник.

А еще уточняется, что появилась заднеприводная версия Zeekr 009 мощностью 272 и 421 л. с. При этом в продаже останутся двухмоторные модификации, самая мощная из которых развивает 777 л. с.

Zeekr 009
Zeekr 009

Цена Zeekr 009 в КНР начинается от 500 тысяч юаней (около 6 млн рублей по текущему курсу).

Интерьер Zeekr 009
Интерьер Zeekr 009

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

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Источник: Carnewschina

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
15.07.2024
Фото:Autohome
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