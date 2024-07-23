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Три полезные книги от «За рулем» – снова в продаже!

Издательство «За рулем» возобновило продажи справочников по устройству автомобиля

С радостью сообщаем, что в продажу вернулись три полезные книги от издательства «За рулем». Все три справочника компании Bosch теперь доступны к заказу на маркетплейсе Ozon.

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ГИД ПО КАСКО

Автомобильный справочник

Третье издание ставшего уже популярным в России автомобильного справочника известной фирмы Bosch содержит самые необходимые сведения по устройству современного автомобиля и его основных систем, автомобильным материалам, перевозкам, безопасности движения, а также по физике, химии, математике, метрологии и многим другим отраслям знаний, с которыми сталкиваются в своей практической деятельности инженеры-автомобилисты и продвинутые автолюбители.

Информация представлена на черно-белых фотографиях и иллюстрациях и снабжена подробными комментариями. Все об автомобильной технике в карманном справочнике.

Автомобильная электрика и электроника

В книге подробно представлены основные темы по автомобильной электрике и электронике. Рассмотрены этапы проектирования и создания автомобильных сетей. Даны классификация и принципы работы различных датчиков. Описаны основные конструкции гибридных приводов, стартеров и генераторов. Приведены сведения по конструкции и эксплуатации современных аккумуляторов.

Издание адресовано инженерам-электрикам, работникам транспорта предприятий и станций технического обслуживания, преподавателям и студентам технических учебных заведений.

Основы конструкции транспортных средств

Профессиональное учебное пособие, которое не только хорошо издано с точки зрения полиграфии, но и способно дать реальные знания, касающиеся устройства, сборки и разборки всех современных автомобилей.

Автор дает последовательные, подробные и наглядные описания конструкции современного четырехколесного автотранспорта. В мануале пользователь найдет описания всех элементов автомобилей различных марок, их технические характеристики, правила управления тем или иным элементом машины. Есть также информация о правилах сборки и разборки, замены различных составляющих.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

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Издательство «За рулем» уже несколько десятилетий занимается выпуском профильной автомобильной литературы. С 1992 года в нашем активе не только журнал, но и энциклопедии, информационно-справочные каталоги, атласы и карты, техническая и учебная автолитература. Сегодня ассортимент издательства представлен более чем 80 наименованиями – осталось выбрать необходимое!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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«За рулем»
Количество просмотров 2
23.07.2024
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