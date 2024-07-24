В Москве пройдет крупнейшая выставка китайских автомобилей!

Выставка китайских автомобилей Chinese Motor Show 2024 состоится в Москве 27-28 июля 2024 года.

Мероприятие будет проходить на площадке МТС Live Холл, являющейся одной из самых больших площадок Москвы и дважды вошедшей в книгу Рекордов Гиннесса.

Chinese Motor Show 2024 будет длиться 2 дня. Посетители смогут изучить новинки китайского автопрома - на площадке будут представлены более 50 моделей от эконом до премиум сегмента.

Среди представленных автомобилей будут присутствовать марки JETOUR, Lotus, Lixian, Zeekr, Hongqi, HiPhi, TANK, Lynk & CO, AVATR, VOYAH, BYD и многие другие.

Одно из ярких событий в рамках Chinese Motor Show 2014 - премьера компактного кроссовера Jetour Х50, презентация которого пройдет 27 июля на площадке выставки.

Также в рамках выставки планируется проведение пленарного заседания на тему «Китайский автопром в России: перспективы развития и кооперации». В мероприятии примут участие Депутаты Государственной думы РФ, представители Минпромторга, профильных ассоциаций, государственных ведомств и бизнеса.

Организатором мероприятия выступает компания True Tech Team, специализирующаяся на проведении массовых деловых мероприятий в России. По словам Генерального директора True Tech Team Алексея Зюзина, событие станет главной выставкой китайского автопрома в России и будет проводиться на постоянной основе.

Организаторы ожидают, что мероприятие посетят 30 тысяч человек, среди которых будут как те, кто только присматривается к рынку китайского автопрома, так и профессионалы отрасли, активно развивающихся в автоиндустрии.

Узнать подробности можно на официальном сайте выставки https://chinmos.ru

Реклама ООО «ТРУ ТЕХ ТИМ»/ИНН 5024208504/erid F7NfYUJCUneLt1frZZnu