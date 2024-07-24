Кровать, холодильник и множество датчиков: эта модель GAC Aion сразу стала хитом

В Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения

В КНР стартовал выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения. Цены начинаются от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей по текущему курсу).

Внешность автомобиля разработана международной командой дизайнеров, которые базируются в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. В компании подчеркнули, что при создании облика GAC Aion V вдохновлялись образом тираннозавра.

GAC Aion V

Передние кресла получили вентиляцию, подогрев и множество режимов массажа, а задние раскладываются в полноценное спальное место. В автомобиле установлены две панели беспроводной зарядки мобильных телефонов и полоса фоновой подсветки на центральной консоли. Под центральной консолью расположен 6,6-литровый холодильник, поддерживающий обогрев, охлаждение и заморозку.

Интерьер GAC Aion V

Длина автомобиля равна 4605 мм, а колесная база составляет 2775 мм. В основе конструкции находится модульная архитектура AEP следующей генерации, которая позволила увеличить внутреннее пространство на 20%. Кроссовер оснащен автопилотом ADiGO Pilot, которому для работы не нужны высокоточные карты.

Для нового GAC Aion V будут доступны два электромотора мощностью 204 или 224 л. с. Дальность хода составит до 750 км.

Уточняется, что автомобиль будет предлагаться на глобальных рынках. Продажи стартуют летом текущего года.

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Источник: CarNewsChina