Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Exlantix ET
24 июля
Большой и технологичный: в Россию едет премиальный кроссовер с полным приводом
Бренд Exlantix привезет в Россию премиальный...
Интерьер GAC Aion V
24 июля
Кровать, холодильник и множество датчиков: эта модель GAC Aion сразу стала хитом
В Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V...
В России дорожают автокредиты — специалисты назвали причину
24 июля
В России дорожают автокредиты — специалисты назвали причину
НБКИ: средний размер автокредита в России...

Кровать, холодильник и множество датчиков: эта модель GAC Aion сразу стала хитом

В Китае начался выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения

В КНР стартовал выпуск кроссоверов GAC Aion V второго поколения. Цены начинаются от 130 тыс. юаней (1,5 млн рублей по текущему курсу).

Внешность автомобиля разработана международной командой дизайнеров, которые базируются в Лос-Анджелесе, Милане, Шанхае и Гуанчжоу. В компании подчеркнули, что при создании облика GAC Aion V вдохновлялись образом тираннозавра.

GAC Aion V
GAC Aion V
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Передние кресла получили вентиляцию, подогрев и множество режимов массажа, а задние раскладываются в полноценное спальное место. В автомобиле установлены две панели беспроводной зарядки мобильных телефонов и полоса фоновой подсветки на центральной консоли. Под центральной консолью расположен 6,6-литровый холодильник, поддерживающий обогрев, охлаждение и заморозку.

Интерьер GAC Aion V
Интерьер GAC Aion V

Длина автомобиля равна 4605 мм, а колесная база составляет 2775 мм. В основе конструкции находится модульная архитектура AEP следующей генерации, которая позволила увеличить внутреннее пространство на 20%. Кроссовер оснащен автопилотом ADiGO Pilot, которому для работы не нужны высокоточные карты.

Для нового GAC Aion V будут доступны два электромотора мощностью 204 или 224 л. с. Дальность хода составит до 750 км.

Уточняется, что автомобиль будет предлагаться на глобальных рынках. Продажи стартуют летом текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:GAC
24.07.2024
Фото:GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0