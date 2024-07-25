«Газпромнефть-СМ» провела волонтерскую акцию в приюте для животных

«Газпромнефть – смазочные материалы» поддержала крупный приют для собак и кошек в Москве. К благотворительному мероприятию в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть» присоединились свыше 40 волонтеров.

В приюте живут более 200 четвероногих, включая щенков и котят, а также возрастных питомцев. Волонтеры доставили животным влажный и сухой корм, привели в порядок территорию, помогли с выгулом собак. «Газпромнефть-СМ» системно подходит к реализации социальных и благотворительных проектов в регионах деятельности. Компания регулярно проводит экологические акции, организует просветительские и профориентационные занятия для школьников, развивает донорское движение и помогает общественным организациям.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Благотворительные акции всегда находят живой отклик у наших коллег, которые готовы прийти на помощь тем, кому она нужна. Волонтеры «Газпромнефть-СМ» содействуют созданию более комфортной общественной среды в регионах деятельности компании. Только в этом году в экологических, просветительских и спортивных акциях приняли участие свыше 400 наших сотрудников».

Людмила Корякина, директор приюта «Благжилстрой»:

«Мы очень ценим любую поддержку. Собственных сил не всегда хватает на то, чтобы окружить постоянной заботой каждого подопечного. Волонтеры «Газпромнефть-СМ» на деле показали, насколько важно развивать в обществе ответственное отношение к животным. И мы стремимся к этому в партнерстве с социально ответственными компаниями».