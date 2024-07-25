Автокредиты станут недоступны: эксперт о повышении утильсбора

Эксперт Давиденко объяснил, как рост утильсбора повлияет на параллельный импорт

Цены на новые автомобили на рынке России могут вырасти осенью текущего года на 5–7%. Таким прогнозом поделился руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Вероятно, уже осенью текущего года новые автомобили подорожают примерно на 5–7% из-за повышения утилизационного сбора на 70-85%. Кроме того, на ценах в сегменте новых авто может отразиться сокращение ассортимента, так как утилизационный сбор сделает невыгодным параллельный импорт автомобилей из-за рубежа», – объясняет эксперт.

Давиденко обратил внимание на тот факт, что китайские автопроизводители, не имеющие в РФ собственных производственных площадок, не поставляют свою продукцию в нашу страну. Из-за повышения утилизационного сбора привлекательность авторынка России для автоконцернов из Китая может снизиться, подчеркивает Давиденко.

«Однако есть и факторы, которые могут сдержать увеличение стоимости новых авто. Например, на сегодняшний день рынок перенасыщен предложением, что позволяет дилерам продавать автомобили по специальным, выгодным для покупателя предложениям. Но реализация при этом может сократиться в зависимости от политики Центробанка», – предполагает эксперт.

Если на ближайшем заседании Центробанка РФ примут решение об увеличении ключевой ставки, автокредиты для населения станут менее доступны. А ведь именно за счет них сегодня держатся продажи большей части автомобилей, резюмировал Давиденко.

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Источник: Известия