При таком стиле езды расход бензина резко увеличивается

Эксперт Шерстенников рассказал, как ездить по платным трассам и экономить бензин

Проезд по платным трассам на большой скорости может влететь в копеечку, но есть способ сэкономить. Об этом рассказал автоэксперт, шеф-редактор автомобильного маркетплейса Fresh Сергей Шерстенников.

Он объяснил, что на скорости более 110 км/ч расход топлива резко увеличивается.

«Для тех, кто никогда не ездил на дальние расстояния со скоростью 130–150 км/ч, может стать откровением, что расход топлива при таком темпе движения отнюдь не маленький», – подчеркивает эксперт.

Шерстенников объясняет, что на такой скорости расход топлива близок к расходу в глухих пробках. Причем резкое повышение показателя особенно заметно на автомобилях с большим дорожным просветом, в том числе у популярных у россиян кроссоверов, отмечает Шерстенников.

«Самый простой способ снизить стоимость проезда по платной трассе – не гнать по принципу "разрешенная знаком скорость плюс ненаказуемые 20 км/ч". В плане потраченного времени и расходов на топливо оптимальным балансом будет скорость 110 км/ч», – объясняет специалист.

Если ехать на высокой скорости, расход бензина увеличится, подытожил Шерстенников.

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Источник: news.ru