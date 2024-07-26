Новый терминал разгрузит трафик на Крымском мосту в туристический сезон

Совфед: в РФ построят терминал для грузоперевозок в бассейне Азовского моря

Новый терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск позволит нарастить морские перевозки в бассейне Азовского моря. С инициативой строительства такого объекта выступили в Совете Федерации. Соответствующий документ направлен в профильные ведомства.

По словам заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Вороны, строительство терминала улучшит экономическую связанность территорий Российской Федерации.

«Строительство нового терминала и запуск паромных переправ помогут наладить новые логистические маршруты и ускорить передвижение грузов, снимут часть нагрузки на Крымский мост летом, в туристический сезон. Не нужно будет ехать с фруктами или зерном лишние сотни километров по Крымскому мосту, не нужно будет добираться в Бердянск мимо Мариуполя через всю зону обстрелов», – подчеркнул зампредседателя комитета Совфеда.

Мнение сенатора разделяет и профессор кафедры информационной экономики экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) Ольга Чернова. По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры Приазовья стратегически важно на фоне проблем с пассажиро- и грузопотоком на юге России из-за ограниченного авиасообщения в регионе.

Отмечается, что на строительство потребуется финансирование примерно в 30 млрд рублей. Предполагается, что функции по обеспечению безопасности транспортировки возложат на ответственные структуры.

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Источник: Известия