Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нужны механизмы для поддержки автопрома — дилеры об индексации утильсбора
26 июля
Нужны механизмы для поддержки автопрома — дилеры об индексации утильсбора
Автодилеры попросили Минпромторг перенести...
Индия и Россия планируют создать СП по выпуску автомобилей
26 июля
Индия и Россия планируют создать СП по выпуску автомобилей
В Индии допустили создание совместного с...
Новый терминал разгрузит трафик на Крымском мосту в туристический сезон
26 июля
Новый терминал разгрузит трафик на Крымском мосту в туристический сезон
Совфед: в РФ построят терминал для...

Новый терминал разгрузит трафик на Крымском мосту в туристический сезон

Совфед: в РФ построят терминал для грузоперевозок в бассейне Азовского моря

Новый терминал паромных переправ из Приморско-Ахтарска в Мариуполь и Бердянск позволит нарастить морские перевозки в бассейне Азовского моря. С инициативой строительства такого объекта выступили в Совете Федерации. Соответствующий документ направлен в профильные ведомства.

По словам заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Вороны, строительство терминала улучшит экономическую связанность территорий Российской Федерации.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Строительство нового терминала и запуск паромных переправ помогут наладить новые логистические маршруты и ускорить передвижение грузов, снимут часть нагрузки на Крымский мост летом, в туристический сезон. Не нужно будет ехать с фруктами или зерном лишние сотни километров по Крымскому мосту, не нужно будет добираться в Бердянск мимо Мариуполя через всю зону обстрелов», – подчеркнул зампредседателя комитета Совфеда.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Мнение сенатора разделяет и профессор кафедры информационной экономики экономического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) Ольга Чернова. По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры Приазовья стратегически важно на фоне проблем с пассажиро- и грузопотоком на юге России из-за ограниченного авиасообщения в регионе.

Отмечается, что на строительство потребуется финансирование примерно в 30 млрд рублей. Предполагается, что функции по обеспечению безопасности транспортировки возложат на ответственные структуры.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
26.07.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0